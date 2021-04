Mariés au premier regard 2021 - Laure et Matthieu : Premier gros désaccord, "c'est chaud"

Laure (31 ans), chef d'entreprise dans le design, et Matthieu (33 ans), chef d'équipe cordiste, se sont mariés lors du tournage de Mariés au premier regard 2021. S'il était bloqué par le stress au départ, le beau brun a fini par se laisser aller grâce à l'aide d'Estelle Dossin et depuis, les candidats compatibles à 79% sont sur un petit nuage.

Une réelle complicité s'est installée entre les jeunes mariés, ils profitaient donc pleinement de leur voyage de noces. "On n'a pas consumé notre union mais être dans l'attente, c'est ce qui fait que ça devient de plus en plus intense. On se laisse le temps pour faire les choses bien", a précisé Matthieu. Après avoir profité d'un massage en duo, un moment compliqué pour le jeune homme qui avait bien du mal à être touché par des inconnus, ils ont passé un agréable moment au bord d'une piscine.

D'ordinaire peu tactile, Laure ne pouvait s'empêcher de l'être avec son époux. Câlins, bisous dans le cou ou sur la bouche, ils multipliaient les gestes d'affection. Lors de leur dernier dîner de lune de miel, Matthieu a fait une belle déclaration à sa belle et lui a fait savoir qu'il était très heureux à ses côtés. Il ne voulait donc pas la quitter le lendemain. Mais le monde des Bisounours n'a pas duré bien longtemps.

A cause de leur travail, ils étaient obligés de se quitter durant quelques jours. 100 kilomètres les séparaient mais ils ont vite prévu de se revoir chez Laure. Dans le taxi, Matthieu a remarqué que le quartier dans lequel vivait Laure était très mouvementé. Un choc pour lui qui est habitué à sa campagne. "Je risque d'être un peu sur les dents", a-t-il lancé à sa femme. Il lui a clairement fait savoir que ce serait difficile pour lui de vivre à Paris, des déclarations qui ont inquiété sa belle citadine et fière de l'être. "Je sais qu'il n'aime pas Paris, d'autant plus que dans mon appartement c'est tout petit. Ca ne sert à rien de s'engager avec quelqu'un dans une relation si dans deux mois il me dit que c'est hors de question de venir ici ou moi l'inverse. Et clairement, je n'ai pas du tout envie d'une relation à distance donc c'est chaud", a déclaré l'ancienne championne de natation.