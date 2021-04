Matthieu et Laure (Mariés au premier regard 2021) : "Catastrophe" après le mariage, l'experte intervient

Lors de l'épisode du 29 mars de Mariés au premier regard 2021, les téléspectateurs de M6 ont découvert que Laure (31 ans), chef d'entreprise dans le design, et Matthieu (33 ans), chef d'équipe cordiste, se sont mariés malgré le stress du candidat. Un blocage qui ne l'a malheureusement pas quitté tout de suite comme on a pu le voir le 5 avril.

La semaine passée, le jeune homme était complètement bloqué par le stress. Il a ainsi inquiété la famille de la mariée et fait douter Laure, avec laquelle il était compatible à 79%. L'ancienne championne de natation ne savait pas si elle lui plaisait. Au moment de donner sa réponse, elle a donc hésité. Fort heureusement, Matthieu a pris conscience de la situation. Il s'est donc réveillé, s'est rendu vers le papa de la jeune femme et lui a demandé sa bénédiction. Le papa a accepté, non sans émotion. Cela a rassuré la candidate qui a accepté de se marier. "C'est limite si je ne lui ai pas mis un coup de boule pour lui faire un smack", a expliqué Laure après l'avoir embrassé furtivement.

Toujours un peu gêné, Matthieu s'est rendu au shooting avec sa femme. Et encore une fois, il avait du mal à se lâcher. "J'ai du mal à être moi-même. Je m'en veux, j'ai envie de lui montrer qu'elle me plaît", a-t-elle déclaré. Laure a bien tenté de faire des boutades pour détendre l'atmosphère, mais rien n'y a fait. "A l'heure actuelle, je suis déçue. Je veux qu'il me prouve qu'on peut construire quelque chose ensemble", a déclaré Laure.

Les jeunes mariés ont ensuite rejoint leurs invités à la soirée. Ces derniers n'ont pas caché leur inquiétude en voyant Matthieu toujours aussi bloqué. Laure a bien tenté de le détendre, en vain. Les experts Pascal de Sutter et Estelle Dossin ont assisté à cette "catastrophe". Cette dernière a donc pris le beau brun à part pour lui faire prendre conscience de la situation. Elle lui a demandé d'être lui-même s'il ne voulait pas perdre sa femme et de lui faire savoir qu'elle lui plaisait. Sans plus attendre, il l'a donc rejoint pour lui déposer un baiser sur la bouche et enfin montrer qu'il était heureux.

C'est donc complices qu'ils ont partagé une danse devant leurs proches. Ils ont multiplié les gestes tendres, de quoi rassurer leurs familles. La soirée a continué avec leur nuit de noces. Tous deux ont beaucoup parlé et ont échangé des gestes tendres. Direction le voyage de noces ensuite à Aix-en-Provence. En arrivant dans leur chambre, ils ont découvert des petites attentions de la part de la famille de Laure. "On est bien, on est heureux, on rigole beaucoup", a déclaré le jeune homme.

Un beau résumé de leur séjour.