Matthieu et Laure (Mariés au premier regard 2021) : union incertaine, le marié tétanisé à la mairie

Laure (31 ans), chef d'entreprise dans le design, et Matthieu (33 ans), chef d'équipe cordiste, sont compatibles à 79%. Les deux candidats de Mariés au premier regard 2021 ont annoncé à leurs proches qu'ils allaient se marier dans l'épisode du 15 mars. Malgré leur réticence, les parents de la jeune femme ont accepté de venir. C'était plus difficile en revanche à accepter pour la maman du beau brun. Ce dernier se demandait donc s'il n'allait pas tout annuler.

Lors de l'épisode du 22 mars, Matthieu a une fois de plus utilisé son humour pour la détendre lors des essayages. Et cela a fonctionné, Marie-Christine a vu qu'il était heureux et ne souhaitait que son bonheur. Pendant ce temps, Laure a choisi une robe de mariée moderne qui mettait en avant son côté femme et son caractère.

Avant le jour J, Matthieu a écrit une lettre à Laure : "Si on se dit oui à la mairie, réserve ton dimanche après le voyage de noces. Je te promets une journée au septième ciel." Une manière pour lui de mettre en avant sa passion pour l'aviation. Mais pour le moment, sa future femme a surtout retenu la "connotation particulière". Le jeune homme a en tout cas marqué des points car l'ancienne championne de natation avait encore plus envie de le rencontrer.

Un mariage très incertain

Le jour J était enfin arrivé. Les deux familles étaient détendues à la mairie. Et le feeling est rapidement passé. D'ordinaire jovial et zen, c'est très stressé que Matthieu a fait son entrée à la mairie en revanche. "Je sens tous les regards sur moi, ça me met un peu mal à l'aise. J'ai un coup de stress fois 2 qui commence à apparaître", a-t-il confié. Perdu, il n'arrivait pas à trouver les mots face à ses proches et ceux de Laure. Il a donc préféré "rester simple et tout petit". Il en a oublié de se présenter auprès des parents de Laure, de quoi jeter un froid. C'est sa mère qui lui a demandé de dire bonjour à ses beaux-parents. Il a ensuite répondu, toujours aussi angoissé, aux questions de sa belle-famille.

Malheureusement, il était toujours aussi intimidé quand Laure, qu'il a trouvée très belle, est arrivée. "Je m'attendais peut-être à plus de sourires de sa part. (...) Je le vois fermé. Je me suis dit que quelque chose n'allait pas, que je ne lui plaisais pas", a déclaré Laure. Elle a donc tenté la carte de l'humour. "Tu es sûr de toi ?", lui a demandé sa maman sur le ton de la rigolade. Pourtant, elle était on ne peut plus sérieuse. Si Matthieu a dit oui sans hésiter, la charmante blonde était "dans le flou total".