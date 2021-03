Mariés au premier regard 2021 : Le mariage de Matthieu et Laure compromis à cause de proches

Qui dit nouvelle émission, dit nouveau couple présenté dans Mariés au premier regard 2021. Le 15 mars, les téléspectateurs de M6 ont eu le plaisir de faire la connaissance de Laure (31 ans), chef d'entreprise dans le design, et Matthieu (33 ans), chef d'équipe cordiste. Les deux candidats étaient compatibles à 79% et on a vite compris pourquoi.

L'ancienne championne de natation et son potentiel mari sont simples, ont de l'autodérision et ont fait de l'humour leur arme de défense mais aussi de séduction. Laure a du mal à trouver l'amour car sa personnalité forte peut mettre mal à l'aise. Elle a connu des relations destructrices. De son côté, Matthieu avait l'impression d'être un esclave dans sa dernière relation, de quoi lui faire perdre confiance en lui. Mais cette solitude pourrait bientôt se terminer car ils ont découvert qu'une personne était compatible avec eux.

Matthieu espérait avoir la bénédiction de ses parents qu'il admire tant. C'est le jour de leur anniversaire de mariage qu'il a choisi de faire cette révélation, en présence de ses soeurs aînées Julie et Koralie (qui l'a inscrite à l'expérience). Il craignait la réaction de son papa et a admis qu'il pourrait ne pas se marier s'il ne venait pas. Il fallait malgré tout se lancer et sa maman n'a pas caché son inquiétude, de quoi déstabiliser le beau brun. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle réagisse ainsi. Et surprise, son papa a dit qu'il était heureux pour lui et qu'il serait là quoi qu'il arrive. Malheureusement, sa mère n'arrivait pas à accepter et avait les larmes aux yeux lors des essayages, une situation qui a bouleversé son fils. "Le but, ce n'est pas de lui faire du mal. Si je n'arrive pas à la rassurer, je préfère ne pas me marier et je préfère ne pas continuer cette aventure jusqu'au bout", a-t-il déclaré.

Laure, qui vient d'un milieu traditionnel, redoutait aussi l'épreuve de l'annonce. Très angoissée, elle n'a pas souhaité la présence des caméras. Elle était uniquement équipée d'un micro. "N'importe quoi, tu es folle. Ca va te faire un divorce dans deux mois", a lancé sa maman Chantal. Son papa Michel était tout aussi inquiet et ne savait pas s'il viendrait à l'union. Mais leur amour pour leur fille était plus fort que tout, ils ont donc accepté de s'y rendre. Ils ne le savaient pas, mais une surprise supplémentaire les attendait : les 17 tatouages de leur fille dont ils n'étaient pas au courant.