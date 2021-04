Mariés au premier regard 2021 : Mariage pour Marianne et Aurélien

Choc pour Marianne (28 ans) lors du dernier épisode de Mariés au premier regard 2021. L'expert Pascal de Sutter avait fait le déplacement chez elle afin de lui annoncer une grande nouvelle : elle allait épouser un jumeau. Il a fallu attendre l'épisode du 19 avril pour découvrir la réaction de l'auxiliaire de puériculture compatible à 78% avec Aurélien.

Marianne n'a pas caché sa surprise en apprenant la nouvelle. Très vite, elle a pensé au fait qu'elle pourrait avoir des jumeaux si jamais ils avaient des enfants un jour. Mais elle n'était pas au bout de ses surprises. Pascal de Sutter lui a également expliqué que le jumeau d'Aurélien allait également se marier dans le cadre de l'émission et que l'union aurait lieu le même jour. Finalement, la jeune femme s'est faite à cette idée. "J'ai peur de confondre. Et imagine que celui que l'on m'a choisi ne me plaît pas mais que son frère oui et que ma belle-soeur c'est pareil ", s'est-elle imaginée.

Elle ne le savait pas mais la veille du mariage Julie, qui devait se marier avec Mathieu, a préféré abandonner l'expérience. C'est donc très heureuse qu'elle se préparait à vivre le plus beau jour de sa vie. Avant de se rendre à la mairie, Pascal de Sutter lui a tout de même annoncé la mauvaise nouvelle. Fort heureusement, malgré sa déception pour son jumeau, Aurélien comptait toujours s'unir à elle.

C'est escortée de ses deux frères qu'elle s'est rendue à la mairie. En larmes, elle a eu une pensée émue pour son regretté frère. "Je pense à mon futur mari. Comment il peut être heureux et profiter de sa journée alors que son frère ne l'est pas et lui jeter son bonheur au visage. (...) C'est quelque chose qui peut être angoissant. J'avoue que je n'y avais pas vraiment pensé. J'espère au plus profond de moi qu'il y aura une bonne ambiance et que rien ne gâchera ce moment", a confié Marianne. Malheureusement, lors de leur arrivée, sa famille de la mariée n'a pas dit un mot. Désireux que tout se passe bien pour son jumeau, Mathieu a brisé la glace.

Une fois Aurélien arrivé, son frère lui a dit de profiter à fond de son expérience et de ne pas penser à lui. Au premier regard, Marianne a eu un coup de coeur. "Elle dégage de bonnes ondes. (...) Ce n'est pas un coup de foudre, mais je suis sous son charme", a quant à lui confié le marié. Tous deux se sont donc dits "oui".