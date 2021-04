Mariés au premier regard - Marianne : Gros changement avant le mariage avec Aurélien et choc !

Mathieu, storiste, et Aurélien (36 ans), agent de sécurité, souhaitaient se marier en même temps. Il fallait donc que les experts de Mariés au premier regard 2021 trouvent une double compatibilité aux frères jumeaux. Une mission réussie puisque le premier a appris qu'une femme était compatible avec lui à 81% et le second à 78%. Lors de l'épisode du 12 avril, les téléspectateurs de M6 ont découvert l'identité des participantes.

Marianne était la jeune femme compatible avec Aurélien. En l'apprenant, elle a eu bien du mal à retenir ses larmes. L'auxiliaire de puériculture de 29 ans était célibataire depuis deux ans. Son ex, son "grand amour" avec lequel elle a vécu quatre ans, l'a trompée. Un événement qui lui a fait perdre confiance en elle. Le jumeau de Mathieu et elle ont un caractère affirmé et sont exigeants en amour. Ils sont sportifs et font attention à leur physique. Et surtout, ils souhaitent fonder une famille sans tarder. "Mon ex est tombée enceinte. C'était une grossesse extra-utérine. On a dû avorter. Ça m'a fait vraiment mal", a confié le candidat ému. De son côté, Marianne a confié, en larmes, qu'elle avait fait une fausse couche. Une blessure qui restera à jamais en elle.

La passionnée de danse a ensuite dû annoncer la nouvelle à ses proches parmi lesquels Gaël, l'un de ses frères, qui n'était pas pour sa participation à l'expérience. Elle appréhendait donc sa réaction. "J'ai deux frères plus grands que moi, avec lesquels je suis très proche. J'avais trois frères il y a encore un an. J'en ai perdu un", a-t-elle révélé. Marianne n'espérait donc qu'une chose, que l'expérience Mariés au premier regard ne les éloignerait pas. Soutenue par sa maman, elle a appelé le jeune homme. Et ce dernier a eu une réaction très froide et n'a pu lui garantir qu'il serait présent. "Pour moi, tu es en train de faire une grosse connerie", l'a-t-il avertie. Il a tout de même eu de tendres mots envers elle avant de raccrocher.

Gros changement pour Marianne

Avant le mariage, Marianne a souhaité changer sa couleur de cheveux. Elle est donc passée du auburn au blond. Puis, par l'intermédiaire de Pascal de Sutter, elle a demandé à son futur époux d'apprendre une chorégraphie (réalisée en vidéo par des amis à elle) qu'ils pourront reproduire le jour de leur mariage. Une surprise qui a beaucoup enthousiasmé Aurélien.

Malgré son bonheur, elle n'a pas caché qu'elle avait quelques angoisses, parmi lesquelles celle qu'Aurélien lui dise non. Et, alors qu'elle était avec sa meilleure amie, Pascal de Sutter est venu chez elle lui annoncer qu'elle allait se marier avec un jumeau. Un choc pour elle vu la tête qu'elle a faite en l'apprenant. Mais le public n'a pas vu la suite de sa réaction.