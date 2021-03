Mariés au premier regard 2021 : Les jumeaux Aurélien et Mathieu font une demande très spéciale

Challenge de taille pour les experts Estelle Dossin et Pascal de Sutter. Pour la première fois dans l'histoire de Mariés au premier regard, ils ont vu des jumeaux se présenter. Mathieu, storiste, et Aurélien (36 ans), agent de sécurité, souhaitaient se marier en même temps. Il fallait donc que les experts trouvent une double compatibilité aux deux frères.

Ils ont une relation très fusionnelle. Ils n'ont pas encore trouvé de femme avec qui ils pouvaient être aussi complices. Les deux candidats ont des valeurs communes et depuis leur dernière rupture, ils vivent ensemble et dorment même dans le même lit. Malgré leurs nombreux points communs, ils ont un parcours de vie différent. Mathieu est papa (de deux enfants : Enola 6 et Nathan 9 ans) contrairement à son frère. A cause de la routine, son ex-compagne est partie et aujourd'hui il a la garde de ses enfants une semaine sur deux. Il espère rencontrer une femme qui aussi des enfants et accepte les siens. Aurélien, lui, n'a jamais rencontré celle avec laquelle il pourrait fonder une famille, son voeux le plus cher.

A situation exceptionnelle, annonce exceptionnelle. Pascal de Sutter s'est rendu chez les candidats pour leur annoncer la nouvelle. Aurélien a appris qu'une femme était compatible avec lui à 78% et Mathieu à 81%. "C'est un rêve qui va se réaliser. J'ai hâte de rencontrer ma future épouse. Je vais tout lui donner pour ne pas avoir de regrets par la suite", a confié ce dernier très ému.

C'est sereins et impatients qu'ils ont retrouvé leurs proches pour leur faire part de ce grand événement. Ne se doutant de rien, leur maman Corinne chez laquelle ils vivaient avait du mal à réaliser mais a accepté la situation. Tout comme leurs soeurs.

Rassurés, les jumeaux ont ensuite adressé une demande spéciale à Pascal de Sutter, celle de se marier en même temps. Une situation que leur futures potentielles femmes devront accepter.