Mariés au premier regard 2021 : Une candidate déjà enceinte, cinq mois après son mariage

La saison 5 de l'émission se précise. Lundi 8 janvier, M6 a donné rendez-vous en visio aux journalistes pour présenter Mariés au premier regard 2021. Et des informations croustillantes étaient au rendez-vous.

Virginie Dhers, productrice chez Studio 89 le promet, "c'est la saison de l'amour". Si le coronavirus a repoussé le tournage des mariages, il n'aura donc pas réussi à briser l'envie des participants de trouver leur âme soeur grâce au programme. C'est un "casting plus large" que le public verra, notamment parce que pour la première fois, il s'est déroulé dans deux villes : Paris et Marseille. Les candidats en mal d'amour ont entre 25 à 41 ans. "C'est la première fois que l'on va avoir des quarantenaires dans le programme, avec des questionnements différents, des démarches différentes. Quand on est dans l'optique d'une seconde vie, qu'on a déjà eu une vie amoureuse avant, on ne se pose pas forcément les mêmes questions et on n'arrive pas avec les mêmes bagages dans l'expérience. On va faire la connaissance de personnes qui veulent fonder une famille recomposée, qui ont des enfants", a confié la productrice.

Autre nouveauté, il y a des jumeaux au casting cette année. Et la production le promet, ils ont des parcours, des profils et des problématiques différents. L'un par exemple est papa et l'autre non. "Jusqu'à présent on n'avait pas trouvé de compatibilité pour faire participer un duo mais cette fois on a pu établir des compatibilités. La gémellité sera abordée et c'est intéressant", a précisé l'experte Estelle Dossin. Et Pascal de Sutter d'ajouter : "On leur a trouvé des compatibilités avec des femmes très différentes. C'est fascinant."

Un couple déjà bientôt parents

Virginie Dhers a aussi expliqué que les téléspectateurs auront le droit à de l'émotion, du rire mais également du suspense et des rebondissements. Certains ont d'ailleurs été dévoilés lors de la conférence de presse. Lors du visionnage du pré-générique, on découvre qu'un candidat souhaite abandonner l'aventure.

Mais le plus gros scoop est sans doute que l'un des couples attend déjà son premier enfant, cinq mois après leur rencontre. "Parfois la réalité dépasse la fiction. Ca a été fulgurant entre eux", a expliqué Virginie Dhers. Cette naissance viendra donc agrandir la famille Mariés au premier regard qui compte déjà trois enfants : Romy et Zélie (2 ans et demi et 1 an, fruit de l'union de Tiffany et Justin de la saison 1 en 2016), puis Victoire (née le 18 janvier 2021, fruit du mariage de Charline et Vivien de la saison 3 en 2019). L'identité de l'heureux couple de cette édition sera dévoilée dans une émission en deuxième partie de soirée. Car comme l'année précédente, l'épisode de Mariés au premier regard sera suivi d'un Que sont-ils devenus ? L'occasion de prendre des nouvelles d'anciens participants. Autre bonne nouvelle, une saison 6 est dores et déjà commandée. Avis aux intéressés.