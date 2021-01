Mariés au premier regard 2021 : Une nouveauté dans le casting

Le lancement de la prochaine saison de Mariés au premier regard se prépare. Et nos confrères de TV Mag ont dévoilé une première information sur l'aventure qui devrait plaire aux téléspectateurs de M6.

La Covid-19 est venue perturber le planning de la production de Mariés au premier regard. Alors que les mariages étaient d'ordinaire tournés au printemps, le premier confinement a empêché l'équipe et les candidats de commencer à mettre en boîte l'émission. Les mariages ont donc dû être reportés à cet automne et TV Mag a recueilli quelques informations.

Si un mariage homosexuel était envisagé pour la première fois depuis le lancement, en 2016, ce ne sera finalement pas pour cette année. Selon les informations de nos confrères, une grande nouveauté est toutefois à prévoir. Sept couples mixtes ont été formés pour s'unir (ou non s'ils ne se plaisent pas au premier regard) à la mairie de Grans. Parmi eux se trouvent des jumeaux de 36 ans. "Ils ont pris part à l'expérience dans cette cinquième saison et se sont vus proposer, chacun, une célibataire compatible après analyse des tests de personnalité par les experts", peut-on lire.

Comme pour la saison précédente, le casting a été ouvert à des participants qui ont eu des enfants d'une relation précédente. Reste à savoir si cette année, les coups de foudre seront au rendez-vous.

Rappelons que seuls Joachim et Elodie de l'édition précédente sont encore ensemble à l'heure actuelle. La saison 3 (2019), ce sont Charline et Vivien qui ont prouvé que les experts ne s'étaient pas trompés. Le couple prépare son renouvellement de voeux et s'apprête à avoir un bébé. Et, en dehors du tournage, les candidats de la saison 1 (2016) Justin et Tiffany se sont mis ensemble, alors que dans le programme ils se sont unis avec d'autres personnes. Depuis, ils se sont mariés et ont deux petites filles : Romy (2 ans et demi) et Zélie (1 an).