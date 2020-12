Charline et Vivien (Mariés au premier regard), leur union sauvée ? Leur appel à l'aide a payé (EXCLU)

Leur début de relation a été un peu difficile et pourtant, Vivien et Charline sont toujours sur un petit nuage aujourd'hui. Preuve que les experts ne s'étaient pas trompés. Les candidats de Mariés au premier regard (M6, en 2019) compatibles à 78% sont toujours mariés et prochainement, deux grands événements les attendent. La jeune femme est enceinte de leur premier enfant, une petite fille. Et l'été prochain, ils renouvelleront leurs voeux. Un sujet sur lequel le beau brun s'est confié auprès de Purepeople.

Vous allez renouveler vos voeux. Malheureusement, la Covid-19 est venue un peu perturber vos plans, d'où votre appel à l'aide sur Instagram mercredi. Que recherchez-vous exactement comme domaine ?

On recherche un lieu où on peut faire un brunch le lendemain du mariage comme notre domaine ne peut pas nous accueillir le lendemain, étant donné qu'il y a un autre mariage. Donc on en cherche un très proche de l'endroit où on a le mariage la veille, dans une limite de 30 kilomètres de Toulouse, pouvant accueillir 200 personnes. Le brunch aura lieu en juin, un vendredi, donc ça nous laisse un peu plus de possibilités.

Avez-vous reçu des réponses à la suite de votre post Instagram ?

Oui, pour l'instant deux domaines vont nous faire une proposition. On continue à chercher quand même. Il y a une chasseuse de domaines, je ne savais pas que ça existait, qui a contacté Charline. Elle va lui faire des propositions également. On se laisse jusqu'à la fin du mois et après on verrouille parce qu'on commence un peu à stresser.

Vous pouvez dire que c'est grâce à la publication que vous avez avancé ?

Effectivement, ça a bien marché. Je ne pensais pas. Bon, j'avais demandé aux personnes de ne pas juste mettre le lieu de leur mariage, mais j'ai eu beaucoup de ça (rires). Il y a quand même des professionnels qui l'ont vue donc des domaines ou des châteaux ont directement appelé.

Comptez-vous restreindre la liste des invités au vu de la situation ou attendez-vous de voir comment elle évolue ?

On sera environ 300 au vin d'honneur et 200 au repas et au brunch le lendemain. Et on s'est dit qu'à la moindre restriction, on annulerait. On préfère avoir tout le monde à nos côtés. On s'est déjà mariés une fois en comité restreint [dans Mariés au premier regard, NDLR], là on veut tout le monde. Pour le moment on n'est pas très stressés. La sortie du vaccin l'année prochaine nous rassure, après on commencera à vraiment stresser à partir de mars l'année prochaine car on ne sait pas du tout comment ça va se passer.

