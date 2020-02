Vivien (Mariés au premier regard) : Sa folle demande en mariage à Charline

Ça dégoulinait d'amour lundi 24 février 2020 en deuxième partie de soirée, sur M6. Après la diffusion d'un nouvel épisode de Mariés au premier regard, la chaîne a diffusé un Que sont-ils devenus ?, l'occasion de prendre notamment des nouvelles de Charline et Vivien.

Les candidats de la précédente saison étaient compatibles à 78%. Si la jeune femme n'avait pas été séduite au premier regard, elle a eu un déclic lors de leur voyage de noces. Le couple ne s'est pas quitté par la suite. En juillet 2019, ils ont emménagé ensemble comme ils l'avaient confié à Purepeople. Ils avaient également prévu de renouveler leurs voeux. Charline attendait la demande en mariage en bonne et due forme de son cher et tendre et c'est chose faite !

C'est lors d'un voyage en amoureux à la Réunion que Vivien a fait son incroyable demande. Il souhaitait en faire un moment exceptionnel. C'est donc lors d'une séance de plongée, à 6 mètres de profondeur, qu'il a sauté le pas. Il a sorti une petite boîte dans laquelle se trouvait une bague de fiançailles, puis une pancarte sur laquelle il était inscrit "oui" et "non". Charline a donc coché la première case, sans hésiter. "J'ai eu quelques émotions quand même. J'ai pleuré et, après, on s'est fait un bisou sous l'eau. C'était juste magique. Donc on va se remarier prochainement", a-t-elle confié.

Charline a ensuite précisé que, cette fois, l'intégralité de leurs familles serait conviée. Si elle compte bien investir dans une nouvelle robe et lui dans un nouveau costume, leurs alliances seront les mêmes. Des confidences que les amoureux avaient déjà faites à Purepeople en janvier dernier. Ils avaient également évoqué les premiers pas difficiles de leur vie à deux.