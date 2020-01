Charline et Vivien (Mariés au premier regard) : Révélations sur leur 2e mariage

Il est possible de trouver l'amour grâce à Mariés au premier regard, Charline et Vivien peuvent en témoigner. Les deux candidats, compatibles à 78%, sont toujours en couple aujourd'hui et ont emménagé ensemble à Toulouse, en juillet dernier. Et ils prévoient de renouveler leurs voeux, un beau projet sur lequel ils se sont confiés auprès de Purepeople.

En juillet dernier, Vivien révélait sur Instagram que Charline et lui avaient prévu de se marier une seconde fois : "Il y aura un renouvellement des voeux, oui. Charline attend sa demande officielle. Un mariage avec toute la famille et tous les amis." Depuis, le beau brun n'a toujours pas fait sa demande et sa belle nous a expliqué pour quelle raison ils tenaient à prendre leur temps : "On n'habite ensemble que depuis début juillet, donc on voulait attendre aussi d'avoir quelques mois de vie commune pour voir si ça se passait bien car parfois, un couple peut fonctionner quand il vit séparément mais pas sous le même toit. Après, on a plein de projets. On veut se marier, avoir des enfants... Mais chaque chose en son temps. C'est vrai qu'on est allé très vite sur le début de notre vie de couple, maintenant on veut poser les bases. On ne veut pas faire les choses à la va-vite."

Charline et Vivien ont tout de même déjà une idée de ce à quoi ressemblera leur cérémonie. Ils souhaitent porter un nouveau costume et une nouvelle robe de mariée : "On a gardé nos tenues, c'est quand même ma robe de mariée, j'y tiens. Mais après c'est vrai que dans notre saison, on n'avait pas un choix énorme de robes. J'avais le choix entre trois robes. J'aurais aimé avoir un coup de coeur. Je la trouve très jolie ma robe, mais là, je vais me régaler d'aller faire plein de boutiques et vraiment en choisir une qui me correspond", nous a confié la jeune femme. Et de préciser qu'ils garderont cependant les mêmes alliances.

