Charline et Vivien (Mariés au premier regard) : Un début de vie à deux difficile

L'expérience Mariés au premier regard a changé la vie de Charline et Vivien. Compatibles à 78%, les deux candidats de la saison 3 (2019) ont accepté de s'unir devant les caméras de M6 pour le meilleur et pour le pire. Si la jeune femme n'a pas eu de coup de coeur dès le début, ses sentiments ont très vite évolué pour devenir aussi forts que ceux de son mari. Depuis, les tourtereaux ne se sont pas quittés malgré quelques obstacles qu'ils ont brillamment franchis.

Pour commencer, Charline et Vivien ont admis auprès de Purepeople que le retour à la réalité après le tournage n'a pas été simple. Après avoir été très entourés durant toute l'expérience, ils se sont retrouvés seuls face à leur romance. "Ça n'a pas été évident à gérer mais on a été bien accompagnés par les experts et la production", nous a expliqué Vivien. Charline a ajouté qu'en plus de devoir apprivoiser son couple, elle a dû se faire à sa nouvelle vie. Elle avait en effet rapidement quitté Carcassonne pour vivre à Toulouse afin de se rapprocher de son cher et tendre.

Au départ, ils avaient chacun leur habitation et allaient donc chez l'un, chez l'autre. Mais en juillet dernier, Charline s'est installée avec Vivien. "Il y a eu quelques mises au point à faire au début c'est sûr, mais tout se passe bien. On a appris comment fonctionnait l'autre", nous a raconté le beau brun. Ils avaient par exemple une alimentation bien différente. Elle préférait manger des légumes alors que lui privilégiait les pâtes ou le riz. "Moi j'aimais bien me coucher tard et me lever tard, mais Charline commence tôt donc il a fallu faire des petits réglages", a précisé Vivien.

Quoi qu'il en soit, "tout va bien" aujourd'hui entre les jeunes mariés, qui se préparent à renouveler leurs voeux. Même leurs chats, qui on s'en rappelle ne s'entendaient pas, ont fini par se "tolérer". Le secret de leur couple qui dure ? "Il faut beaucoup discuter et persévérer quand quelque chose ne va pas", a assuré Vivien. Et Charline de conclure : "On a la chance d'avoir la même éducation, les mêmes valeurs et la même vision de la vie aussi, donc c'est déjà plutôt pas mal."

