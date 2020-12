Charline et Vivien (Mariés au premier regard), leur union menacée : les internautes appelés à l'aide

Les experts de Mariés au premier regard (M6) ne se sont décidément pas trompés à leur sujet. En 2019, lors de la saison 3, ils faisaient se rencontrer Charline et Vivien, compatibles à 78%. Et après quelques débuts difficiles, le couple est aujourd'hui plus heureux que jamais. La jeune femme attend même leur premier enfant, à savoir une petite fille. En outre, Charline et Vivien prévoient de se remarier. Mais malheureusement, à cause de la crise sanitaire, il est compliqué pour eux de concrétiser ce rêve.

Ainsi, sur Instagram mardi 15 décembre 2020, Vivien a pris la parole pour demander l'aide de sa communauté dans l'espoir de pouvoir dire "oui" pour la seconde fois à sa compagne. "Need Help. L'échéance de notre renouvellement de voeux approche doucement mais pas si sûrement que ça. La Covid nous met des bâtons dans les roues. Même si la plupart des gros postes sont bouclés, il nous manque un lieu de réception pour notre brunch du lendemain. Si vous avez des suggestions concrètes à nous faire passer, (pas juste le lieu de votre mariage), nous sommes preneurs. En effet beaucoup d'établissements ne peuvent se prononcer à ce jour, ce qui nous complique les choses", explique-t-il. Vivien prend soin de préciser que la cérémonie devrait avoir lieu l'été prochain et pourrait "accueillir environ 200 personnes, dans un périmètre de 30 km de Toulouse".

La publication du jeune homme a rapidement suscité des commentaires très utiles puisqu'un grand nombre de bonnes adresses a été partagé par les internautes.