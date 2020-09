Charline (Mariés au premier regard) enceinte de Vivien : le sexe du bébé dévoilé

Charline et Vivien nagent dans le bonheur depuis qu'ils se sont rencontrés en 2019, lors de la saison 3 de Mariés au premier regard (M6). Et leur amour sera bientôt multiplié. La jeune femme est enceinte de leur premier enfant. Et lundi 14 septembre 2020, le couple qui était compatible à 78% a dévoilé le sexe du bébé, sur Instagram.

C'est en partageant des photos d'eux tenant un biscuit sur lequel il est inscrit "C'est une fille" que Charline et Vivien ont annoncé la bonne nouvelle. "Vous êtes 61% à avoir trouvé que ce n'est PAS un garçon. Congrats. Pour la petite histoire, Charline m'a toujours connu avec l'envie d'avoir un enfant. Et pourtant, il y moins de quatre ans, mon discours était bien différent. Le déclic a eu lieu lorsque j'ai rencontré, ma nièce ma filleule, ma jolie princesse Margaux... A partir de cette instant, le souhait, le désir, l'envie restèrent bien gravés dans ma tête. Il me manquait juste la personne, la femme, l'amour de ma vie, pour concevoir ce rêve... Alors oui, dans cette petite histoire je ne suis pas avare de synonymes, mais ils mesurent bien l'ampleur de mon bonheur...", a notamment écrit le beau brun en légende de sa publication.