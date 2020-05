Marlène (Mariés au premier regard) : Sébastien se remémore leur coup de foudre

Avant que la parenthèse Tous en cuisine touche à sa fin le 12 juin prochain, Cyril Lignac continue de faire profiter les téléspectateurs de ses conseils gourmands. Désormais habitué à cuisiner en live avec les people, comme Sylvie Tellier, JoeyStarr ou encore Baptiste Giabiconi, le célèbre chef invite également quelques personnalités du petit écran.

Mercredi 27 mai 2020, Marlène s'est jointe au rendez-vous, accompagné de son chéri Sébastien, avec qui elle vit à Nice. "Marlène et Sébastien presque rencontrés au premier regard hein, c'est ça Sébastien ?", rappelle Jérôme Anthony en les accueillant. "Presque oui ! Parce que Marlène a participé à la saison 3 de Mariés au premier regard et effectivement j'ai eu le coup de foudre télévisuel, je lui ai écrit et on en est là un an après, on est pacsés, on est heureux, mais on ne sait toujours pas cuisiner !", plaisante le jeune homme aux côtés de sa belle, épanouie. Le couple a toutefois rapidement été rassuré sur ses talents derrière les fourneaux par Cyril Lignac, qui a glissé un petit : "Je suis là !"

La belle histoire d'amour entre Marlène et Sébastien dure donc depuis un an et entre eux, tout est allé très vite. En effet, après s'être découverts à distance, ils ont franchi le cap de la cohabitation en emménageant ensemble en janvier dernier. Quelques semaines plus tard seulement, ils se pacsaient. Le confinement est donc apparu comme un moyen efficace pour tout savoir sur l'un et l'autre. "On se rend compte de la chance qu'on a de ne plus être séparés par la distance, car, si cela avait eu lieu quelques mois plus tôt, nous aurions été séparés. Lui à Nice et moi à Toulouse. Et puis on communique beaucoup. On discute de l'organisation de nos journées à la maison, de ce que nous attendons de notre relation. Grâce à ça, nous arrivons à gérer parfaitement la situation et on évite vraiment les malentendus", confiait récemment la jeune femme au micro de Purepeople.com.