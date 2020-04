Marlène (Mariés au premier regard) : Son confinement idyllique avec Sébastien

Comme tous les Français, Marlène, candidate de l'émission Mariés au premier regard en 2019, est confinée. Un confinement qui résonne un peu comme un défi. Pacsée depuis quelques semaines et vivant sous le même toit que son compagnon Sébastien depuis janvier, la jolie brune découvre à la vitesse grand V toutes les facettes de la vie à deux avec son amoureux. Pour Purepeople.com, elle a accepté d'ouvrir les portes de son quotidien.

Où êtes-vous confinée et avec qui ?

Je suis confinée avec mon conjoint dans notre appartement à Nice. Heureusement, nous avons un petit balcon pour profiter du beau temps de la Côte d'Azur.

À quoi ressemble une journée type de votre confinement ?

En général, les journées commencent par une bonne grasse matinée. S'il fait beau, j'en profite pour bronzer un peu. Ensuite, je continue malgré le confinement à me préparer comme si j'allais sortir de la maison. Selon les jours, mes activités varient. Je peux faire du sport, faire la cuisine, lire ou m'occuper de mes réseaux sociaux.

Quand avez-vous pris conscience de la gravité de la situation ?

J'ai compris assez tard que c'était aussi grave. Le déclic a eu lieu quand le président a décidé de fermer les écoles comme en Italie. Là, je me suis dit que pour qu'il prenne de telles mesures, la situation était plus grave que ce que je pensais.

Faites-vous du sport pendant le confinement pour vous entretenir ?

Je fais environ deux séances par semaine. Une par visio avec ma coach privée et une en trouvant des vidéos sur YouTube. J'aime beaucoup le body combat, ça me permet de me défouler.

Quelle est la chose que vous avez pris le temps de faire et que vous n'auriez jamais faite sans ce confinement ?

J'en profite pour m'occuper de la maison de manière plus approfondie qu'au quotidien. Dernièrement, j'ai rangé de fond en comble notre placard à chaussures, trié mes affaires d'hiver, échangé avec mes affaires d'été et je vais dans la semaine m'occuper de faire quelques retouches peinture dans l'appartement.

Vous êtes ambassadrice Weight Watchers et avez récemment révélé avoir perdu beaucoup de poids. Est-ce que le confinement rend le régime plus difficile ?

Le confinement est une période vraiment spéciale et inédite pour tout le monde. On peut choisir de s'en servir pour manger mieux, prendre le temps de cuisiner plus équilibré ou à l'inverse en profiter pour grignoter toute la journée. Personnellement, je vacille entre les deux selon les jours. Pour l'instant, mon seul et unique but est de stabiliser ce nouveau poids. Une fois le confinement terminé et une fois que la vie aura repris son cours, j'en profiterai pour éliminer les quelques kilos qui me restent à perdre. D'ailleurs, j'organise sur ce sujet un live sur mon Instagram dimanche 19 avril à 18h. Je parlerai de l'alimentation et la santé en période de confinement. Il y aura quatre invités dont Joachim de Mariés au premier regard qui nous parlera alimentation et Estelle Dossin, notre psychologue sur l'émission qui donnera ses conseils.

Depuis le début du confinement, vous êtes plutôt jogging/pantoufles ou comme avant, bien habillée-bien maquillée ?

Je continue de m'habiller tous les jours. Je me maquille très peu en temps normal, donc ça ne change pas trop. Mais je prends soin tous les jours à me faire jolie pour plaire à mon chéri. Nous vivons ensemble depuis à peine quelques mois, donc j'ai vraiment à coeur de ne pas me laisser aller malgré la situation un peu spéciale.

Vous vivez avec votre compagnon depuis peu. Ce confinement est-il parfois synonyme de tensions ?

Effectivement, nous avons emménagé ensemble début janvier, après presque un an de relation à distance. Et là, nous nous retrouvons confinés ensemble, ce qui nous rend très heureux. On se rend compte de la chance qu'on a de ne plus être séparés par la distance, car, si cela avait eu lieu quelques mois plus tôt, nous aurions été séparés. Lui à Nice et moi à Toulouse. Et puis on communique beaucoup. On discute de l'organisation de nos journées à la maison, ce que nous attendons de notre relation. Grâce à ça, nous arrivons à gérer parfaitement la situation et on évite vraiment les malentendus.

Qu'est-ce que vous avez découvert chez votre compagnon pendant cette période ?

On se découvre au quotidien après de longs mois à distance. On apprend tous les jours à vivre ensemble à faire avec les habitudes de l'un et de l'autre. Par exemple, lui adore faire la vaisselle, alors que je suis clairement team lave-vaisselle ! Pourquoi ne pas l'utiliser alors qu'il est là à disposition, c'est dommage !

Comment vous occupez-vous avec lui ?

Pendant la journée, en général, chacun fait ses activités. Sébastien s'occupe de faire l'école à sa fille et, comme il est journaliste, il continue de faire ses montages. Moi, je m'occupe, je prends du temps pour moi, je bronze, je lis, je gère aussi mes réseaux sociaux. On se retrouve pour les repas, faire des jeux de société tous les trois et souvent pour regarder des séries. Je suis une grande fan de séries, Seb découvre, car il n'en regardait pas du tout avant, du coup j'essaie de l'initier ! En ce moment, nous sommes sur la série Murder sur Netflix, on se régale. Moi, de mon côté, je regarde la dernière saison de La casa de papel.

L'objet dont il ne faut surtout pas manquer en confinement ?

Sans aucune hésitation son téléphone et internet. Pour pouvoir prendre des nouvelles de sa famille et de ses amis. Pour ma part, j'ai tous les jours ma maman par texto, car elle me manque beaucoup ! Nous faisons aussi une fois par semaine un apéro en visio avec nos amis. Ça ne remplace pas les soirées habituelles, les restos, les bars, mais ça permet de garder contact !

La première chose que vous allez faire après le confinement ?

J'aimerais pouvoir dire aller voir ma maman, mais vu qu'elle est à Toulouse, ça va être plus compliqué à prévoir. Je pense que ça sera du coup sortir avec mes amies, faire un bon resto en bord de mer ! Profiter de tous les petits plaisirs du quotidien (se balader, boire un cocktail dans un bar, se prendre dans les bras...) et se rendre vraiment compte de la chance que nous avons de pouvoir profiter à nouveau de tout cela !

