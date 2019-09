Marlène (Mariés au premier regard) en couple : elle présente son petit ami

Interviewée par Purepeople en avril dernier, Marlène avait révélé que son compagnon était un ami de Florian de la saison 2 de Mariés au premier regard. "Je suis super heureuse. Mon intention est d'avancer avec cette personne. (...) C'est vraiment quelqu'un de bien. On se ressemble beaucoup et on avance au même rythme tous les deux. C'est tellement génial de vivre ça avec quelqu'un. Il m'aide beaucoup avec la diffusion, il me soutient beaucoup, ça fait vraiment du bien", avait-elle ajouté. C'est après avoir vu la belle brune dans l'émission de dating de M6 que Sébastien a eu un coup de coeur.

"Il en a parlé avec Flo qui lui a répondu qu'il me connaissait. Donc il m'a écrit un message sur Instagram et, comme j'ai vu qu'on avait Flo en ami en commun et qu'il m'avait souvent parlé de lui, j'ai commencé à échanger avec lui. J'ai appelé Flo qui m'a dit que c'était quelqu'un de bien, de sérieux et que je pouvais lui faire confiance. Ça m'a tout de suite rassurée. On est ensemble depuis le début de la diffusion", avait conclu Marlène.