Marlène (Mariés au premier regard) pacsée avec Sébastien, annonce surprise !

Après avoir connu un échec amoureux avec Kevin lors de la saison 3 de Mariés au premier regard (M6), la charmante Marlène a retrouvé l'amour auprès de Sébastien. Une romance idyllique qui vient de se concrétiser avec un Pacs.

"Parce qu'on voulait partager ça avec vous aussi... Officiellement pacsés !", a écrit la jolie brune le 15 mars 2020. On imagine aisément que l'union entre Marlène et Sébastien n'a pas eu lieu à cette date précise puisque le post Instagram a été publié un dimanche. En tout cas, les amoureux ont affiché un large sourire ainsi que le document attestant de leur Pacs sur ce beau selfie. Les amoureux ne s'étaient pas particulièrement apprêtés pour l'événement : lui portait une chemise à carreaux et une petite doudoune, elle avait un haut orange et les cheveux lâchés, retenus par un bandeau.