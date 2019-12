Marlène (Mariés au premier regard) en couple : "L'heure du changement" a sonné

L'amour au premier regard ? Très peu pour Marlène. Lors de la saison 3 de Mariés au premier regard (M6 ), la jolie brune disait "oui" à Kevin sans l'avoir jamais rencontré auparavant. Malheureusement, l'expérience n'aura pas été concluante pour la paire. Qu'importe pour Marlène, qui a fini par trouver l'amour, le vrai, quelque temps plus tard. L'ancienne candidate coule désormais des jours heureux avec un certain Sébastien Serrano, un animateur télé. Véritablement épris l'un de l'autre, ils ont récemment pris la décision d'entamer un nouveau chapitre de leur vie, celui de vivre ensemble.

Et c'est désormais officiel ! Sur Instagram, dimanche 29 décembre, Marlène a posté une photo des clefs de son nouvel appartement en commun avec son chéri. L'occasion d'apercevoir également un geôlier à l'inscription "Amour de ma vie" et daté du début de leur relation, à savoir le 1er mars 2019. "C'est l'heure du changement... Après 10 mois à distance, enfin ensemble sous le même toit", écrit-elle avec enthousiasme en légende.

C'est à Nice que les amoureux vont construire leur nid douillet. Un retour aux sources pour la jeune femme qui est originaire de la Nissa Bella. "Après huit ans de bonheur, de rencontres, de tapas, de bandas, d'ambiance du Sud-Ouest, aujourd'hui, c'est l'amour qui me ramène dans ma région natale. Il y a maintenant huit ans, la petite Niçoise que je suis est partie vivre dans une ville pour laquelle elle avait eu un coup de coeur... Toulouse. C'est fou comme la vie est faite d'incroyables coïncidences (ou alors simplement le destin) car grâce à une émission que vous connaissez tous, j'ai rencontré enfin mon âme soeur et alors qu'il aurait pu habiter de partout en France c'est à Nice qu'il vit", confiait-elle sur Instagram. Désormais, il ne reste plus qu'une question à la bouche de ses admirateurs : à quand le bébé ? Mais d'après les réponses de Marlène aux commentaires, il faudra encore patienter...