Marlène (Mariés au premier regard) en couple : nouvelle vie avec son compagnon

L'amour peut naître en un regard et on peut même se marier sans ne jamais avoir vu son compagnon. C'est ce qu'a fait Marlène dans Mariés au premier regard en 2019 en disant oui à Kevin sans le connaître. Une union qui n'a pas fait long feu mais qu'importe, Marlène est de nouveau en couple et s'apprête à franchir un cap dans sa relation.

Dimanche 24 novembre 2019, la jolie brune a posté une jolie photo d'elle et de son homme, Sébastien Serrano, sur Instagram. Tous les deux posent place du Capitole à Toulouse et l'assistante maternelle annonce : "Après huit ans de bonheur, de rencontres, de tapas, de bandas, d'ambiance du Sud-Ouest, aujourd'hui, c'est l'amour qui me ramène dans ma région natale. Il y a maintenant huit ans, la petite Niçoise que je suis est partie vivre dans une ville pour laquelle elle avait eu un coup de coeur... Toulouse. C'est fou comme la vie est faite d'incroyables coïncidences (ou alors simplement le destin) car grâce à une émission que vous connaissez tous, j'ai rencontré enfin mon âme soeur et alors qu'il aurait pu habiter de partout en France c'est à Nice qu'il vit."

Après plus de neuf mois de relation à distance, le couple a donc pris la décision d'emménager ensemble. Marlène ne garde que de bons souvenirs de ces huit dernières années et remercie les personnes qui l'ont entourée. Une nouvelle page se tourne et on lui souhaite que le livre contienne encore de nombreux chapitres.