Élodie et Joachim (Mariés au premier regard) restent mariés et passent un cap

Les téléspectateurs de M6 n'avaient pas réellement de doutes concernant l'avenir d'Élodie (28 ans), esthéticienne, et Joachim (31 ans), coach sportif. Les deux candidats de Mariés au premier regard 2020 compatibles à 78% ont eu un coup de foudre. De la cérémonie au voyage de noces, qui se déroulait au Maroc, ils avaient du mal à redescendre de leur petit nuage. Et leur cohabitation chez Élodie s'est tout aussi bien passée. Même s'ils n'avançaient pas au même rythme, le jeune homme préférait prendre son temps, alors que son épouse se voyait déjà vivre avec lui, leur bonheur n'a jamais été entaché.

Dans l'épisode du 2 mars 2020, c'était au tour d'Élodie de se rendre chez son cher et tendre. Un moment délicat pour le jeune homme qui avait bien du mal à bousculer ses habitudes. Son père, lors d'un déjeuner, l'a en plus mis dans l'embarras en demandant quand ils allaient emménager ensemble. Il a fait mine de ne pas avoir entendu avant de rappeler qu'il souhaitait prendre son temps. Si Élodie comprenait son envie de ne pas se précipiter, elle a expliqué qu'elle ne voulait pas attendre trop longtemps.

Malgré tout, c'est un bilan plus que positif qu'Élodie et Joachim ont dressé lors de leur rendez-vous avec les experts Estelle Dossin et Pascal de Sutter. Elle lui a appris à avoir plus confiance en lui et le jeune homme lui a apporté la sécurité dont elle avait besoin. Sans surprise, ils sont donc restés mariés. Et contre toute attente, le coach sportif a même donné à sa belle les clés de chez lui !

Interrogé par Télé Loisirs, Joachim a révélé qu'Elodie allait emménager chez lui. Et, à l'instar de Charline et Vivien de la saison passée, ils ont prévu de renouveler leurs voeux : "On n'a pas encore arrêté de date. Ce sera cette année, sûrement cet été !"