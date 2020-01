Mariés au premier regard – Élodie et Joachim mariés : la nuit de noces promet !

Entre Élodie (28 ans), esthéticienne, et Joachim (31 ans), coach sportif, c'était une évidence. Le couple compatible à 78% a eu un véritable coup de coeur comme les téléspectateurs de M6 ont pu le voir dans Mariés au premier regard 2020, le 20 janvier. Sans surprise, ils se sont donc dit "oui" devant leurs proches. Est ensuite venu le moment pour les jeunes mariés de se prêter au jeu du shooting. Et ils étaient très à l'aise. Enfin, ils ont rejoint leurs proches pour la soirée en leur honneur.

Peu de temps après son entrée, Élodie a pris sa soeur jumelle à part afin de savoir ce qu'elle pensait de son époux. Et les confidences étaient peu réjouissantes. "Il ne me plaît pas plus que ça. Son frère est vachement mieux", lui a-t-elle expliqué. Elle lui a conseillé de ne pas s'emballer. Mais, voyant que son mari était tout aussi excité qu'elle, elle a préféré suivre son coeur. Elle a ensuite discuté avec son beau-père afin de le rassurer sur ses sentiments. Le papa de Joachim a admis auprès de sa belle-fille que le beau brun manquait cruellement de confiance en lui. Mais le candidat a eu un déclic lors du discours d'Élodie. Enfin, il se sentait beau.

Leur ouverture de bal en a ému plus d'un. Même la soeur d'Élodie avait les larmes en yeux en voyant qu'entre les jeunes mariés, c'était une évidence. Joachim et sa belle ont ensuite rejoint leur chambre pour la nuit de noces. "S'il est à côté, j'aurais peut-être envie d'être un peu dans ses bras. Et peut-être d'un peu plus que ça. Je crois que je suis prête. On verra au feeling", a confié la belle blonde après avoir expliqué que cela ne la dérangeait pas de dormir dans le même lit que son mari. On ne sait pas encore ce qu'il s'est passé par la suite, mais ça promet.