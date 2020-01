Mariés au premier regard – Élodie et Joachim : Mariage et surprises inattendues

Qui dit troisième émission de Mariés au premier regard 2020 dit présentation d'un troisième couple. Cette semaine, les téléspectateurs de M6 ont fait la connaissance d'Élodie (28 ans), esthéticienne, et Joachim (31 ans), coach sportif. Les deux candidats étaient compatibles à 78%. Tous deux aiment le sport, la nature, ont un métier tourné vers les autres et le sens de la famille. Ses grands-parents à elle sont mariés depuis de nombreuses années, quant à lui, ce sont ses parents. Ils espèrent donc suivre le même schéma.

Par le passé, les participants ont eu tendance à se laisser dévaloriser et à faire passer leur moitié avant le reste. Ex-obèse, Joachim a été victime de nombreuses moqueries à l'école, il souffre depuis d'un gros manque de confiance en lui. Mais le bonheur était peut-être enfin à portée de main. Tous deux ont été très émus en découvrant qu'ils allaient sans doute se marier. Une fois la nouvelle digérée, Élodie craignait que sa famille réagisse mal en apprenant la nouvelle. Elle entretient une relation assez compliquée avec sa maman et sa soeur jumelle n'était pas emballée par l'expérience Mariés au premier regard. Il fallait toutefois se lancer. C'est au téléphone qu'elle a fait cette révélation à sa mère qui ne l'a pas très bien pris. Elle a ensuite annoncé son futur mariage à ses grands-parents dont elle est très proche. Et sa grand-mère n'a pas tardé à avoir les larmes aux yeux, car elle avait peur que sa petite fille s'éloigne d'eux. L'émotion était aussi au rendez-vous du côté de Joachim, mais ses parents ont immédiatement accepté la situation.

Essayages, larmes et mariage

Accompagnée de l'une de ses tantes et de sa meilleure amie, Élodie s'est rendue à ses essayages de robes de mariée. Joachim a quant à lui pu compter sur son papa et son frère. Il a choisi un costume vert et elle une robe en dentelle aux épaules dénudées, avec une belle traîne. La jeune femme a vite envoyé une photo à sa maman, qui ne souhaitait pas apparaître devant les caméras, pour avoir son avis. Si elle a validé la robe, elle n'a pas dit à sa fille qu'elle était belle. Élodie n'a donc pu retenir ses larmes. Sa soeur jumelle ne répondait en plus pas au téléphone, à quelques jours de l'union.

Elle a heureusement pu retrouver le sourire grâce à Joachim. Avec l'accord de la production, le jeune homme lui a fait parvenir un bouquet de fleurs. Un mot y était accroché. Il assurait qu'il ferait tout pour faire son bonheur, une charmante attention qui a fait son petit effet. Autre surprise : la venue de sa soeur jumelle à son mariage. Quand elle est venue la voir avant la mairie, Élodie n'a donc pu retenir ses larmes (aïe, le maquillage !).

Mais elle était toujours aussi éblouissante en faisant son entrée à la mairie de Grans. Les deux candidats se sont plu au premier regard. Sans surprise, ils se sont unis pour le meilleur et pour le pire. "Je pense qu'on peut parler d'un coup de foudre", a confié la belle blonde.