Joachim (Mariés au premier regard) ex-obèse : sa transformation impressionnante

Lundi 6 janvier 2020, M6 a donné le coup d'envoi de la saison 4 de Mariés au premier regard. Une édition à laquelle a notamment participé Joachim. Comme les autres candidats, il a passé des tests de compatibilité dans l'espoir de rencontrer la femme de sa vie et se marier. Contrairement aux apparences, il est loin d'avoir confiance en lui.

En voyant Joachim, on peut se dire qu'il est parfaitement bien dans sa peau. Le candidat de 31 ans est coach sportif et passe donc beaucoup de temps en salle avec ses clients, mais également pour s'entraîner. Il a donc une silhouette musclée et n'hésite pas à la dévoiler sur Instagram. Mais dans son portrait dévoilé par M6, on découvre que l'ancien pompier volontaire et militaire est très complexé par son physique.

Ancien obèse, Joachim a du mal à avoir une autre image de son corps et manque donc de confiance en lui. Il participe pourtant à des concours de bodybuilding et dévoile souvent sa silhouette sur Instagram, preuve que les apparences sont parfois trompeuses.

Le beau brun assume malgré tout son passé. Il a dévoilé une photo d'enfance sur laquelle il apparaît avec des kilos en plus. Il a également posté des avant/après impressionnants et a encouragé ses abonnés à ne jamais perdre espoir, ainsi qu'à ne jamais renoncer à leurs rêves. Une détermination qui pourrait plaire à la jeune femme qu'il a rencontrée lors du tournage de Mariés au premier regard s'ils se marient et apprennent à faire connaissance. Il est également décrit comme étant attentionné et romantique.