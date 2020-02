Joachim (Mariés au premier regard) déstabilisé : Élodie trop pressée pour lui ?

On ne sait pas encore si Élodie et Joachim vont vivre heureux et avoir beaucoup d'enfants, mais c'est bien parti pour. Les deux candidats de Mariés au premier regard 2020 compatibles à 78% sont sur un petit nuage depuis qu'ils se sont mariés. Ils ont l'impression de se connaître depuis longtemps.

Dans l'épisode du 17 février, les téléspectateurs ont appris que les deux candidats avaient beaucoup discuté. "On a été assez proches. Je n'ai jamais ressenti ça... Ne pas être gênés la première nuit, c'était chouette", a confié la belle blonde le lendemain de leur nuit de noces. Toujours aussi complices, ils ont appris qu'ils allaient s'envoler pour le Maroc et espéraient que ce serait toujours aussi idyllique.

Ils n'ont pas été déçus ! Lors d'une balade à la plage, Élodie a confié à son époux qu'elle se sentait "très très très très bien". Un sentiment partagé par Joachim. "Tout est beau, tout est simple... Je suis super émue parce que je suis super heureuse. Tout se passe mieux que dans un rêve. Cette relation, cette osmose qu'on peut avoir, c'est juste magique", a confié la jeune femme en larmes. Les tourtereaux sont ensuite allés faire de la poterie, ce qui leur a rappelé la scène très romantique du film Ghost. Ils ont refait le porté de Dirty Dancing dans une piscine, ont fait une promenade à cheval et se sont déclaré leur amour devant un coucher de soleil. Même eux étaient surpris par leur niaiserie.

Rapprochement physique pour Élodie et Joachim

Sans surprise, ils ont ensuite passé une belle nuit. "On a peu dormi. C'était une belle nuit qui nous a encore et encore et encore rapprochés. J'espérais que, physiquement, tout se passerait bien. Mais là, je crois que c'est encore mieux que ce que j'aurais pu imaginer. Je suis très heureuse. Il me rend heureuse. Je n'ai qu'une envie, c'est que ça continue", a déclaré Élodie. Elle était tellement comblée qu'elle appréhendait le retour en France et leur séparation. Elle s'est donc assuré de vite le revoir en l'invitant chez elle le week-end suivant. Elle a ensuite prévu d'aller chez lui. "Je sens qu'Élodie se projette un peu plus sur la suite que moi. Ça me fait un peu peur parce que je ne suis pas quelqu'un qui me projette comme ça. Il ne faut pas trop s'emballer d'un coup", a admis Joachim auprès du journaliste. Il craignait que ce bonheur retombe comme un soufflé.