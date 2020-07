Mariés au premier regard : Charline et Vivien bientôt parents !

Une nouvelle aventure commence pour un couple né grâce à l'émission Mariés au premier regard (M6). Charline et Vivien, deux candidats compatibles à 78% selon les experts du programme, se sont rencontrés lors de la troisième édition diffusée en 2019.

Mardi 21 juillet 2020, la jolie jeune femme a annoncé qu'elle était enceinte de son mari sur Instagram. Lui arborait un T-shirt "Futur papa", elle "Future maman" et en légende de cette photo où ils posaient ensemble, elle a écrit : "C'est avec une grande joie et une certaine émotion que nous sommes heureux de vous annoncer que notre petite famille va s'agrandir d'ici à quelques mois..."

De son côté, Vivien a diffusé une vidéo tournée par un professionnel grâce à laquelle on peut voir le ventre arrondi de sa femme. Il a écrit le texte suivant : "Grande nouvelle. Il est venu le temps de vous annoncer une grande nouvelle... Le début d'une nouvelle aventure, une aventure à trois. Voilà plus de deux années que nous nous sommes rencontrés pour la première fois à la mairie. Puis tout s'est enchaîné, mariage, voyage de noces, déménagement, demande en mariage (renouvellement de voeux)... Et voilà, aujourd'hui nous pouvons vous annoncer que 2021 va être une sacrée belle année pour nous ! Nous sommes donc très heureux, joyeux, enthousiastes, épanouis, comblés, chanceux de vous annoncer que 'prune' ou 'pruneau' sera de la partie pour célébrer notre renouvellement de voeux..."

Charline et Vivien se sont mariés grâce à l'émission et ont vite emménagé ensemble ensuite, dès l'été 2019. Puis, ils avaient prévu de renouveler leurs voeux. Charline attendait la demande officielle de son mari et elle a eu lieu lors d'un voyage à la Réunion. Vivien avait vu les choses en grand puisqu'il avait organisé sa demande lors d'une séance de plongée.

Le couple est le premier de l'émission à attendre un enfant. Si Tiffany et Justin (saison 1 diffusée en 2016 sur M6) sont les parents de Romy, née le 14 juillet 2018, et Zélie, née le 1er décembre 2019, les experts les avaient en réalité initialement prédestinés à d'autres candidats.