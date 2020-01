Mariés au premier regard, bientôt un couple homosexuel ? C'est presque fait

Le 6 janvier 2020, M6 a donné le coup d'envoi de la saison 4 de Mariés au premier regard. Cette année encore, il n'est pas prévu que deux hommes ou deux femmes du même sexe s'unissent à la fameuse mairie de Grans (Bouches-du-Rhône). Lors de la conférence de presse de l'émission organisée en décembre dernier, la productrice Kamila Fiévet-Paliès a expliqué pour quelle raison cela ne s'était pas encore fait, laissant entendre que cela pourrait être très vite mis en place.

La production envisage en effet fortement une prochaine saison avec une union homosexuelle. Elle a donc trouvé le moyen d'organiser des tests entre des personnes du même sexe : "On y travaille toujours et ça y est, j'ai enfin trouvé une astuce pour réaliser le casting sans difficulté." Actuellement, les femmes et les hommes sont convoqués séparément afin de répondre aux nombreuses questions des experts et pour passer les tests, dans l'espoir de trouver une personne compatible avec eux. Aucune chance qu'une participante croise son potentiel futur mari. Mais dans le cas où un ou plusieurs couples homosexuels serai(en)t intégré(s), la production devrait créer de nouveaux ateliers afin que le concept de mariage à l'aveugle soit respecté. Kamila Fiévet-Paliès n'a en revanche pas dévoilé la technique trouvée pour que les candidats du même sexe ne se croisent pas.

En janvier 2019, Kamila Fiévet-Paliès se confiait également sur le sujet. À l'époque, aucune solution n'avait été trouvée pour faire participer des couples homosexuels. "Nous ne sommes pas fermés. C'est un peu plus compliqué de réaliser les tests de compatibilité puisqu'il ne faut pas que les candidats se croisent avant l'éventuel mariage. À partir du moment où vous voulez constituer des couples homosexuels, il faut trouver une autre façon de procéder pour que personne ne se croise. Cela nécessite de séparer tout le monde et quand vous avez plusieurs centaines de célibataires, cela devient plus compliqué. Mais il y a des solutions et nous y réfléchissons. Cela peut arriver pour la quatrième ou la cinquième saison. Ou plus tard, nous ne pouvons pas le dire pour l'instant", confiait-elle à TV Mag.