Charline (Mariés au premier regard), l'annonce de sa grossesse à Vivien : "On n'est pas sur un truc de star"

L'été prochain, Charline et Vivien ont prévu de renouveler leurs voeux devant leurs proches. Mais ce n'est pas le seul bonheur à venir pour les candidats de Mariés au premier regard 2019. Dans un mois, ils accueilleront leur premier enfant, une petite fille. Interrogé par Purepeople, le futur papa s'est confié sur cet heureux événement.

Comment se passe la grossesse de Charline ?

Elle a plutôt eu une grossesse facile, excepté le premier trimestre avec la fatigue et les maux de ventre. En ce moment, elle ne fait que dormir par contre. Au lit à 21h, douze heures de sommeil et des siestes. Sinon elle n'a pas mal, la petite va bien. Elle s'est retournée la semaine dernière à la suite d'une séance d'acupuncture. On lui a conseillé cette méthode car elle n'était pas en bonne position. Deux jours après, c'était bon.

Elle n'avait pas trop de sautes d'humeur ?

Le premier trimestre ce n'était pas cadeau (rires). En tant qu'homme on doit passer l'éponge sur pas mal de choses. Il n'y a pas eu d'énormes prises de bec, mais parfois tu ravales ton honneur et ta fierté. Tu essaies de lui faire comprendre que ce sont des broutilles. La dernière fois j'ai oublié d'ouvrir la fenêtre alors que j'avais fait cuire un steak ou quelque chose comme ça. Il y avait les odeurs, c'est vrai, mais c'est parti en live. J'ai adoré.

Et vous, comment vivez-vous cette grossesse ?

Je suis très serein. J'ai suivi des cours pour pouvoir soutenir Charline, je ne suis pas stressé. Et dans la famille, on a deux pédiatres et un anesthésiste aussi. On sait qu'après la naissance, s'il y a le moindre souci de santé, la famille est là dans les trois minutes. Ma seule appréhension c'est le manque de sommeil de Charline. C'était une dormeuse avant d'être enceinte. Je me dis que si elle n'a pas son quota, ça ne va pas être facile à vivre. Mais bon, je me dis que ça ira.

Certains hommes font ce qu'on appelle une couvade. Cela vous est-il arrivé ?

Oui (rires). On a fait des photos récemment, publiées en story, et il y en a une assez parlante. J'ai dû prendre maximum deux kilos mais entre l'effet d'optique de la photo, la chemise... on ne sait pas qui est enceinte. J'étais un peu choqué. Je me dis que je reprendrai sérieusement le sport l'année prochaine. En attendant, je termine 2020 comme il faut, avec des chocolats.

Comment Charline a-t-elle annoncé sa grossesse ?

On n'est pas sur un truc de star. Pendant dix jours, elle vomissait. Elle s'est dit qu'une gastro ne durait pas aussi longtemps donc elle a fait un test. Et elle est ressortie en me disant qu'elle pensait être enceinte. C'était pendant le premier confinement. Elle a refait un test ensuite et c'était confirmé.

Quelle a été votre réaction ?

J'étais content, ça faisait un bout de temps que j'en voulais un. Le déclic, ça a été la naissance de ma petite nièce. On était heureux. On n'a pas essayé longtemps. Charline avait arrêté la pilule lors de notre séjour à la Réunion, après que j'ai fait la demande en mariage sous l'eau (en avril). On s'est dit que c'était le moment. Son cycle a mis un peu de temps à revenir et quand c'était bon, elle est tombée directement enceinte. On était surpris.

Allez-vous dévoiler le prénom de votre fille à la naissance ?

Je pense qu'on le dévoilera après l'accouchement oui.

Allez-vous dévoiler son visage ?

Oui. On ne va pas la surexposer, mais on mettra les photos comme elles sont, naturellement.

