Julie (Mariés au premier regard) abandonne l'expérience : triste annonce et grande première

Julie (36 ans) avait bien du mal à croire qu'on lui avait trouvé une compatibilité de 81%. Et cet homme c'était Mathieu (36 ans), le jumeau d'Aurélien. Très vite, la maman de trois enfants (de 14, 9 et 8 ans) a été prise de panique et a fait appel à Pascal de Sutter pour la rassurer. L'expert lui a demandé de se concentrer sur les choses positives qui pouvaient lui arriver et non les négatives. Lors de l'épisode de Mariés au premier regard 2021 du 19 avril, la belle brune a tenté de mettre ses conseils en application, en vain.

C'est rassurée que Julie est allée essayer des robes de mariée en compagnie de deux de ses proches. Alors qu'elle pensait que sa maman, qui ne souhaitait à l'origine pas participer à l'expérience, ne serait pas à ses côtés, elle lui a fait la surprise de venir. De quoi faire fondre la candidate en larmes.

A travers sa robe, elle souhaitait mettre en avant son côté femme fatale et guerrière. Et elle a vite trouvé celle dans laquelle elle se trouvait enfin belle. "Je vois une femme que je n'avais plus vue depuis longtemps, qui était un peu endormie", a-t-elle expliqué. Si Julie se sentait enfin prête à se lancer pleinement dans l'expérience, l'expert Pascal de Sutter a rapidement précisé que la brunette, qui a connu la violence ou l'infidélité dans son passé, était encore fragile. Il souhaitait donc la prévenir le plus tard possible qu'elle allait épouser un jumeau pour être sûr qu'elle soit "complètement dans l'expérience".

Mais, la veille du grand jour, tout ne s'est pas déroulé comme prévu. Pascal de Sutter a retrouvé Aurélien et Mathieu pour leur annoncer une mauvaise nouvelle. "Si je ne suis pas très souriant, c'est parce que l'annonce que j'aie à vous faire est assez difficile. (...) Cela concerne Mathieu. Malheureusement, la personne qui était compatible avec vous a décidé de se retirer de l'expérience. J'ai vraiment donné le maximum pour la remotiver", a-t-il confié. Un coup de massue pour le jeune papa. "Je suis triste parce que je fondais énormément d'espoir en ce mariage. Ca ne se fera jamais", a-t-il déclaré avant de découvrir une vidéo de Julie expliquant sa décision (une première dans le programme). "Si j'ai fait ce choix c'est parce qu'au fond de moi je ne suis pas prête. J'ai perdu les pédales, je n'y arrive pas. J'ai essayé de tenter l'expérience à fond. Pour moi c'est plus judicieux d'arrêter maintenant par respect pour ta famille et pour toi et moi. (...) Je pense que ça va te faire mal mais ce n'était pas mon intention, bien au contraire. J'espère que tu ne m'en voudras pas", a-t-elle expliqué.

Mathieu a apprécié son courage et son geste de faire cette vidéo. Il regrettait tout de même de ne pas avoir pu la rencontrer. Mais il a tenté de relativiser en se disant que c'était le destin. Très vite, il a pensé au futur bonheur de son frère qui lui, allait se marier.