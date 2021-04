Mariés au premier regard 2021 : Julie angoissée avant le mariage avec Mathieu, Pascal de Sutter intervient

Lors de l'épisode du 29 mars de Mariés au premier regard 2021, le public a fait la connaissance de Mathieu, storiste, et Aurélien (36 ans), agent de sécurité. Et lors de l'épisode du 12 avril, il était temps d'enfin voir les femmes qui étaient compatibles avec les jumeaux. Après Marianne, c'est donc Julie que les téléspectateurs ont pu voir.

Julie était compatible à 81% avec Mathieu. La belle brune de 36 ans est responsable de boutique. Elle a trois enfants âgés de 14, 9 et 8 ans, une situation familiale qui fait fuir les hommes. Elle souhaite donc rencontrer quelqu'un qui a déjà des enfants et fait confiance aux experts pour lui trouver la perle rare. Dans ses relations passées, il y a eu des problèmes d'alcool ou d'infidélité. Nombreux sont ceux à avoir profité de sa gentillesse. Elle s'est donc forgée une carapace pour se protéger. Mais aujourd'hui, elle souhaite l'enlever.

En apprenant la nouvelle, son fils Eros était heureux de savoir qu'elle allait se marier. Un soutien important pour Julie. Elle avait malgré tout peur de s'ouvrir de nouveau et craignait de ne pas pouvoir gérer le stress qu'impliquait l'expérience. Elle a donc demandé l'aide de Pascal de Sutter afin de calmer ses angoisses. Elle a expliqué qu'elle ne s'attendait pas du tout à être prise et qu'elle ressentait toutes sortes d'émotions qu'elle avait du mal à gérer. "Le bonheur s'est toujours transformé en malheur. La trahison, la violence... tout ça", a-t-elle expliqué quand l'expert a voulu savoir pour quelle raison elle avait autant de mal à réaliser ce qui lui arrivait.

Le psychologue a vite compris qu'elle anticipait les malheurs qui pouvaient lui arriver et lui a expliqué qu'il fallait apprendre à accepter le bonheur. "Ça m'a fait un électrochoc. Je ne suis pas heureuse et aujourd'hui j'ai envie de l'être", a déclaré Julie. Elle avait un devoir : écrire toutes les choses positives qui lui arrivaient dans un carnet. Cela sera-t-il suffisant ? Rien n'est moins sûr car dans le teaser de la semaine prochaine, on apprend que Marianne, ou Julie, souhaite se retirer de l'aventure...