Mariés au premier regard 2021 : De la séduction entre la fille de Cécile et Alain ? Anissa se confie

Elle n'est pas candidate et pourtant, Anissa (18 ans) a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Les téléspectateurs se sont rapidement attachés à la fille de Cécile (41 ans). Mardi 30 mars 2021, Cyril Hanouna a donc souhaité l'inviter sur le plateau de Touche pas à mon poste (C8), au côté de sa maman. Les deux femmes sont notamment revenues sur la polémique qui a éclaté concernant Alain, dans Mariés au premier regard (M6).

Lundi 15 mars, le public a découvert le mariage de Cécile et Alain. Lors de celui-ci, le coiffeur-barbier, stressé, a vite parlé avec les proches de la future mariée, parmi lesquels Anissa. "Si la maman est aussi jolie...", avait-t-il lancé. Des propos qui ont déclenché une polémique sur les réseaux sociaux. Le candidat, dont on ne cessait d'entendre qu'il aimait les femmes plus jeunes, a en effet été accusé d'être dans la séduction avec la jeune fille. Anissa a donc profité de son passage pour faire une mise au point.

"Je n'ai pas compris. C'est par rapport au montage que les gens m'ont fait des réflexions parce que ça ne s'est du tout passé comme ça. Je n'étais pas love de lui, c'est mon beau-père", a déclaré la belle brune. Et sa maman de poursuivre : "C'est le montage, ils ont un peu fait traîner dans la longueur. Il était rassuré quand il a vu ma fille, mais en aucun cas il y a eu un jeu de séduction."

Cécile défend Alain

Ce n'est pas la première fois que Cécile prend la défense d'Alain. Lors de son premier passage dans TPMP il y a deux semaines, elle avait déjà expliqué : "C'est la manière dont ça a été monté. Alain aime les femmes légèrement plus jeunes que lui, la mère de ses enfants a 38 ans, mais ce n'est pas quelqu'un qui aime les gamines de 20 ans. Alain a énormément de respect pour ma fille et quand il a dit 'Si la mère est aussi belle que la fille', ça l'a rassuré. Mais il n'était pas du tout dans un esprit de séduction."

De son côté, le papa de Lili (10 ans) et Lino (7 ans) s'était exprimé en story Instagram : "Je voulais juste revenir un peu sur l'épisode d'hier. J'ai été très touché par certaines remarques qui ont été balancées sur twitter. C'est juste à gerber. Je suis papa d'une petite fille et ça m'a beaucoup touché les propos qui sont tenus sur moi. Je savais qu'en faisant cette expérience, j'allais être exposé médiatiquement, mais je n'avais en aucun cas imaginé que les gens pouvaient être aussi mauvais et avoir des idées mal placées. Je pense que je vais faire une petite pause avec les réseaux parce que j'en ai besoin. Je vais profiter de mes enfants, c'est ma priorité." Après une pause de deux semaines, Alain a fait son retour sur Instagram. Espérons pour lui qu'une nouvelle polémique ne pointera pas le bout de son nez.