Cécile (Mariés au premier regard) et sa fille Anissa : elle évoque une relation "destructrice" et "violente"

En 2021, Cécile et Anissa ont marqué la saison 5 de Mariés au premier regard. La première participait pour trouver l'amour et avait fini par épouser Alain, puis par divorcer. Quant à sa fille de 20 ans, elle retenait l'attention pour son côté très protecteur envers sa maman. Le duo est de retour à la télévision depuis peu, dans La Villa des coeurs brisés sur TMC. Cécile et Anissa ont en effet accepté de recevoir les conseils de la love coach Lucie Mariotti justement pour canaliser leur relation un peu trop "destructrice". Pour Télé Loisirs, la maman Cécile en a dit plus à ce sujet.

"Nous sommes trop fusionnelles. C'est quelque chose qui me pesait beaucoup. Je subissais encore les conséquences de son adolescence. Je cherchais des réponses à mes questions, et Lucie était la personne adéquate. Notre relation est tellement forte, qu'elle en était destructrice. C'était assez violent et anxiogène ce que l'on vivait au quotidien. C'est une vraie problématique lourde que l'on avait. Je voulais qu'Anissa comprenne les mots venus d'une personne extérieure", a-t-elle expliqué.

En participant au programme romantique, Cécile a également eu l'occasion de rencontrer des hommes. Mais elle l'assure, trouver l'amour n'était pas sa priorité. Il faut dire que la candidate a toujours des blocages en raison de la présence de sa fille, qui est de son côté en couple avec un candidat de télé-réalité. "La raison principale de ma venue était surtout de trouver une solution à ma problématique. Pour ce qui est de l'amour, j'avais peur que ça se passe devant ma fille. Je n'arrive pas à être 'femme' quand ma fille est là", a-t-elle admis.

Alors que la diffusion de La Villa des coeurs brisés est toujours en cours, Cécile révèle que l'aventure lui a quoi qu'il en soit été bénéfique. "Je suis revenue reboostée. Ça a été un élément déclencheur après ma grosse baisse de moral. Et puis, ça l'a aussi été dans ma vie professionnelle, sociale et amoureuse. Et pour ma relation avec ma fille, vous verrez plus tard !", a-t-elle teasé.