Cécile (Mariés au premier regard) : Sa fille Anissa en couple avec un candidat de télé-réalité

Mardi 26 avril 2022, Cyril Hanouna était aux commandes d'un nouveau numéro de Touche pas à mon poste (C8). Et il a notamment reçu Imène et Melvin, deux candidats qui ont participé à Et si on se rencontrait ?, un programme de dating diffusé sur M6. L'occasion de découvrir que le jeune homme est en couple avec Anissa (19 ans), la fille de Cécile de Mariés au premier regard 2021.

Leur histoire est loin d'être digne d'un conte de fées. Alors qu'ils se parlaient depuis des mois, Imène et Melvin ont eu l'occasion de se rencontrer grâce à Et si on se rencontrait ? Mais, leurs échanges étaient tendus, car le jeune homme ayant oublié de raccrocher après un appel avec la candidate, cette dernière a entendu des paroles déplaisantes. "Ton ami te disait : 'Alors, la fille que tu ne vois pas ?' (en parlant d'elle) et toi, tu as répondu : 'Oui, c'est Fantômas... Même si j'ai Fantômas, il y a en a d'autres... J'en ai beaucoup d'autres !' En gros tu as dit que tu discutais avec d'autres femmes", lui a-t-elle fait remarquer dans l'épisode.

Comment se sont-ils rencontrés ?

Sur le plateau de Touche pas à mon poste, Imène et Melvin ont donc réglé une fois de plus leurs comptes. Les téléspectateurs ont également appris que, si Imène était toujours à la recherche de l'amour, le coeur de Melvin est pris. "Je vois une fille, je la fréquente", a-t-il tout d'abord révélé. Bien que cette histoire soit récente, elle est très sérieuse pour le jeune homme. Questionné par le présentateur de 47 ans sur l'identité de l'heureuse élue, il a confié qu'il s'agissait d'Anissa. La fille de Cécile a d'ailleurs vite rejoint son compagnon sur le plateau.

Melvin et Anissa se sont rencontrés par le biais des réseaux sociaux. Ils ont échangé quelques messages et depuis deux mois, ils filent le parfait amour. La brunette a donc pris la défense de son petit ami, qualifié de "charo" (un homme qui multiplie les conquêtes). "En tout cas moi avec Melvin, ça se passe très bien. Je te souhaite tout le bonheur du monde", a-t-elle lancé à Imène. Et les tourtereaux ont fini par s'embrasser devant les caméras. Tout est bien qui fini bien donc.