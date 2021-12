Cécile (Mariés au premier regard) et sa fille Anissa en "guerre froide" : les raisons dévoilées

Le 13 décembre dernier, Cécile a donné de ses nouvelles en story Instagram. Et la candidate de Mariés au premier regard 2021 (M6) a fait de tristes confidences à ses abonnés concernant sa fille Anissa, âgée de 19 ans.

Etre mère, cela change une vie. Endosser ce rôle apporte une immense joie aux mamans qui savourent chaque instant tant ils passent vite. Mais ce n'est pas simple tous les jours, loin de là. Cécile peut en témoigner puisqu'elle est de nouveau en froid avec Anissa. .

Après avoir vécu un temps en Suisse, Anissa a fait son retour chez sa maman, dans le sud de la France. Et actuellement, les relations sont tendues entre l'ancienne épouse d'Alain et elle. "J'ai pas mal de messages... 'On a plus de nouvelles de ta fille'. Donc ma fille est bien chez moi, à la maison. Et c'est la guerre froide clairement. Je ne suis pas d'accord avec ses choix, sa façon de penser donc bien évidemment ça fait des étincelles. C'est pas facile à gérer. Les parents savent de quoi je parle", a confié Cécile à ses abonnés. Espérons pour la belle quadragénaire que la situation s'apaisera rapidement. D'autant plus que les fêtes de fin d'année approchent, mieux vaut donc qu'elles soient célébrées dans la bonne humeur.

En septembre dernier, Cécile s'était confiée sur une autre de ses disputes avec Anissa. Ainsi, les internautes avaient appris que la jeune femme était partie de chez elle. "Je vous ai menti. Cela ne va pas forcément bien. On s'est disputées avec Anissa, elle est partie depuis une semaine et j'en ai gros sur la patate. En fait, les gosses sont ingrats. Etre maman est la chose la plus dure au monde. A côté, le boulot ce n'est rien. La seule qui arrive à me toucher dans ce monde-là c'est ma fille. On a tous nos failles, moi c'est ma fille. Ça va passer, on continue à avancer", avait-elle déclaré. Peu de temps après, Anissa avait précisé sur son compte Instagram qu'elle n'avait pas fui de chez sa maman. "Je suis juste partie chez ma famille du côté de mon père", s'était-elle agacée.