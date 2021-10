Cécile (Mariés au premier regard) : Sa fille Anissa est définitivement partie très loin d'elle

Elles étaient fâchés, l'une est partie, l'autre a versé des larmes et à présent un retour dans le passé est impossible. Cécile, candidate de Mariés au premier regard 2021, a fait des confidences non sans mal sur son compte Instagram.

Dimanche 17 octobre, en story du célèbre réseau social de partage d'images, la sublime maman avait les larmes aux yeux lorsqu'elle a raconté la décision prise par sa fille, celle de s'établir loin, très loin de chez elle. "Franchement, c'est dur. Certaines diront : 'coupe le cordon ombilical'... Le cordon, il sera jamais coupé quand on a un enfant. Voilà... Donc ma fille a pris son envol. C'est chaud mais je suis contente. Ça se voit hein... Je suis contente car je l'ai vue heureuse", a-t-elle raconté. Contente mais émue comme en témoignent les images.

Si Anissa est partie c'est donc pour faire sa vie ailleurs et ailleurs n'est pas la porte à côté en ce qui la concerne car elle quitte le Sud de la France pour aller en Suisse. Sa maman a en effet dévoilé que son enfant avait décroché un CDI avec un très bon salaire. Le départ d'Anissa est donc plus synonyme d'envol que de volonté de ne plus voir sa mère. Car rappelons-le, il y a peu, la situation était tendue entre les deux femmes. "Cela ne va pas forcément bien. On s'est disputées avec Anissa, elle est partie depuis une semaine et j'en ai gros sur la patate. En fait, les gosses sont ingrats. Etre maman est la chose la plus dure au monde. A côté, le boulot ce n'est rien", avait déclaré Cécile mardi 28 septembre 2021. Une nouvelle qui avait affolé les internautes.

Puis, c'est Anissa qui avait fait une mise au point afin de rétablir sa vérité. Elle avait donc annoncé être partie dans la famille de son père et avait assuré qu'elle ne s'était pas enfuie.