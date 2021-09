Cécile (Mariés au premier regard) dévoile un changement physique : critiquée, elle se justifie

Comme le public a pu le découvrir dans Mariés au premier regard 2021, Cécile (42 ans) est une maman célibataire. Au quotidien, elle jongle donc entre son travail d'agent commercial en immobilier et sa vie de famille. L'ancienne épouse d'Alain ne s'oublie pas pour autant et l'a prouvé le 8 septembre 2021.

Ce jour-là, la maman d'Anissa (19 ans) a révélé qu'elle avait eu recours à la médecine esthétique afin d'avoir des lèvres un peu plus pulpeuses. "J'ai essayé la méthode russe pour l'injection au niveau de la bouche", avait-elle notamment déclaré tout en dévoilant le résultat qui était naturel. Sans surprise, Cécile a reçu de nombreux messages par la suite, notamment de la part d'internautes qui l'accusaient d'inciter son jeune public à avoir recours à la chirurgie esthétique. Elle a donc tenu à leur répondre jeudi 9 septembre.

Après une grosse journée au travail, Cécile s'est saisie de son compte Instagram afin de s'expliquer en story. "Concernant mon augmentation des lèvres. Je ne me justifie pas mais pour les personnes qui disent que j'incite les gens à faire de la chirurgie esthétique. On ne parle pas de chirurgie mais de médecine esthétique déjà. (...) Je ne suis pas suivie par des gamines sur mon Insta ou très peu. La moyenne d'âge est de 30, 40 ou 50 ans", a tout d'abord déclaré la belle brune. Elle a ensuite précisé que, même si elle apparaissait souvent au naturel, cela ne voulait pas dire qu'elle ne prenait pas soin d'elle, bien au contraire. Depuis plus de vingt ans, elle fait très attention à sa peau. "J'estime que si on peut retarder le vieillissement avec une méthode, sachant que l'acide hyaluronique on en a déjà dans le corps à la base, je me dis pourquoi pas. Pour ce qui est du volume russe, c'est une nouvelle méthode. Ca redessine la lèvre sans forcément faire bouche de canard. (...) C'est important pour moi à 42 ans d'essayer de ralentir le vieillissement de la peau", a-t-elle conclu en toute franchise.

Avec ou sans médecine esthétique, nul doute que les hommes tombent rapidement sous son charme. Et aux dernières nouvelles, elle est toujours un coeur à prendre, de quoi réjouir ses admirateurs.