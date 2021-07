Cécile (Mariés au premier regard 2021) : sa fille Anissa victime d'un malaise, grosse frayeur

Coup de chaud pour Cécile de Mariés au premier regard 2021, enfin surtout pour sa fille Anissa (19 ans). Ce lundi 12 juillet, l'ancienne épouse d'Alain a révélé que la jeune fille avait été victime d'un malaise.

Le 8 juillet dernier, la belle brune de 41 ans et Anissa ont vécu un moment hors du temps. Les deux femmes ont eu la chance de faire la montée des marches du Festival de Cannes. Pour l'occasion, mère et fille avaient misé sur de belles robes (bien que celle de Cécile n'ait pas fait l'unanimité). Ensuite, elles ont fait leur retour à Marseille. Mais aujourd'hui, les anciennes candidates de M6 s'apprêtent à vivre de nouvelles aventures.

Comme Cécile l'a annoncé en story, elles sont actuellement en Corse pour profiter d'une semaine de farniente. Mais le séjour a bien mal commencé pour Anissa. "Ca y est, je suis arrivée à Saint-Florent en Corse. Le voyage s'est très bien passé. Comme vous pouvez l'entendre, je suis avec mes chiens. (...) Le seul souci que j'ai eu, c'est ma fille qui a fait un malaise. Elle a eu un gros coup de chaud et je l'ai trouvée évanouie dans la salle de bain. J'ai un peu flippé, mais ça va mieux. Elle sort beaucoup, donc automatiquement, son corps en prend un coup", a confié sa maman. Les prochains jours seront donc plus que tranquilles afin que cela ne se reproduise pas.

On ne sait pas si le nouveau compagnon de Cécile est au côté de sa chère et tendre pour ces vacances. Car oui aux dernières nouvelles, elle avait retrouvé l'amour. Mais elle compte bien rester très discrète sur le sujet. En revanche, les téléspectateurs de M6 n'ont pas loupé une miette de son histoire avec Alain. Les deux candidats compatibles à 83% se sont mariés devant leurs proches. Et ils étaient heureux, jusqu'à ce qu'une dispute ne vienne tout compromettre. Le coiffeur-barbier n'a pas réussi à passer outre les remarque de Cécile concernant son implication dans leur union. Ils ont donc fini par divorcer.