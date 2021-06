Cécile (Mariés au premier regard) divorcée d'Alain, elle a retrouvé l'amour : "Je suis en couple"

Lors de la diffusion de la dernière saison de Mariés au premier regard, les téléspectateurs ont fondé beaucoup d'espoir en Cécile et Alain. Compatibles à 83%, les deux candidats avaient tout pour être heureux et avaient véritablement craqué l'un pour l'autre. Malheureusement, une dispute leur a valu de se séparer. "On a entamé une procédure de divorce. Quand je vois l'issue de l'histoire avec Alain, il n'y a qu'un mot qui me vient à l'esprit, c'est 'gâchis'. On avait énormément de potentiel tous les deux. C'est quelqu'un qui aurait pu me correspondre totalement. Je trouve que c'est du gâchis, mais c'est comme ça", confiait Cécile lors du bilan final.

Des mois ont passé depuis leur rupture et la maman d'Anissa (18 ans) a depuis refait sa vie avec un autre. L'agent commercial en immobilier de 41 ans a en effet confié en story Instagram, samedi 5 juin 2021, ne plus être un coeur à prendre. "Je ne suis pas du genre à vivre dans le passé et je suis en couple. (...) Pas avec Alain, mais j'ai rencontré quelqu'un", a-t-elle répondu à un internaute.

Ne comptez toutefois pas sur Cécile pour exposer sa relation et pour présenter son compagnon de si tôt. "Pour l'instant, je vais le protéger. Quand je marche dans la rue, je suis reconnue et je sais quelle attitude avoir... Mais lui est loin de tout ça. Donc ça lui fait un peu peur", a-t-elle expliqué. Ainsi, elle acceptera de "partager quelques moments" à ses côtés avec sa communauté, mais "vous ne verrez pas son visage", prévient-elle.

Concernant Alain, Cécile a confié ne "plus avoir de contact" avec son ex-mari "depuis longtemps". Le barbier apparaît quant à lui toujours célibataire aux dernières nouvelles et une chose est sûre : il n'est pas près de se relancer dans une expérience comme Mariés au premier regard. "J'ai compris que la science, ce n'était pas fait pour moi. Je laisse le hasard faire les choses", a-t-il déclaré en story.