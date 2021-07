Cécile (Mariés au premier regard) : sa robe jugée vulgaire au Festival de Cannes, elle réplique

Le 8 juillet 2021 restera une date gravée dans les mémoires de Cécile (41 ans) et sa fille Anissa (19 ans). Jeudi, les candidates de Mariés au premier regard 2021 ont fait la montée des marches du célèbre et prestigieux Festival de Cannes. Une venue qui a fait jaser. Comme à son habitude, l'ancienne épouse d'Alain a répliqué (très calmement) avec son franc-parler.

A l'instar de Mike Horn et sa compagne ou de Clémence Botino (Miss France 2020), Cécile et Anissa ont foulé le tapis rouge avant de découvrir le film Stillwater, avec Matt Damon et Camille Cottin. Pour l'occasion, la divine maman a misé sur une robe à sequins de couleur noir et argent au maxi décolleté. Sa fille a quant à elle choisi une robe rose près du corps. Si leur venue et leur choix vestimentaire ont enchanté de nombreux abonnés, d'autres n'ont pas compris pour quelle raison Cécile était présente et avait choisi cette robe. Une fois de retour à Marseille le soir-même, la principale intéressée a donc pris la parole en story Instagram.

"Je voulais juste partager avec vous quelques commentaires, très minimes, sur ma tenue vestimentaire à la montée des marches. Sachez que je suis quelqu'un qui assume complètement ses idées, ses paroles et surtout, ce que j'ai fait aujourd'hui, concernant le choix de ma tenue. Je suis vraiment bien dans ma tête", a tout d'abord confié Cécile. Elle a ensuite regretté qu'en 2021 il puisse exister des commentaires négatifs quand une femme porte une robe décolletée et courte. "Je vois qu'il y a énormément de frustrations et de jalousies", a-t-elle précisé.

Puis, Cécile a répondu à une personne qui ne comprenait pas pour quelle raison elle était présente au Festival de Cannes : "J'ai bientôt 42 ans, j'élève quasiment seule ma fille depuis toujours. J'ai mon entreprise et j'en ai chié. Il y a des choses que vous ne voyez pas. (...) Il y a des moments où je travaille jusqu'à 2h du matin parce que j'ai des retards sur des dossiers. Donc cette vie là, je la mérite parce que je m'en donne les moyens. Je travaille et je mérite tout ce que j'ai. Je suis fière de ce que j'ai aujourd'hui par rapport à tout ce que j'ai vécu dans le passé."

Quoi qu'une toute petite partie de ses abonnés puissent penser, Cécile est heureuse d'avoir partagé ce moment avec sa fille. Et elle a remercié ses fans pour leur soutien indéfectible.