Cécile (Mariés au premier regard) et sa fille Anissa font le show... au Festival de Cannes !

Elles ont vécu un rêve éveillé ! Cécile, candidate de la saison 5 de l'émission Mariés au premier regard, s'est rendue à Cannes, jeudi 8 juillet 2021. La quadragénaire, très proche de sa fille Anissa (18 ans), ne pouvait pas entreprendre ce voyage sans elle. Mère et fille se sont donc octroyées un véritable séjour de star ! Sur leurs comptes Instagram, elles ont partagé leur périple qui a débuté à l'hôtel Majestic. Après avoir déposé leurs valises, Cécile et Anissa ont profité de la plage du célèbre établissement.



Elles ont monté les marches dans la journée, lors de la projection du film Stillwater, tout comme Mike Horn et sa compagne, et Miss France 2020, Clémence Botino : des célébrités qu'elles ont certainement dû croiser durant leur séjour.

Pour cet évènement, le duo mère-fille a voulu marquer le coup. Apprêtées comme des stars du cinéma, elles ont posé devant les fameuses marches du Palais des festivals de Cannes. En cette occasion, Cécile a misé sur une robe à sequins noir et argent au maxi décolleté. Sa fille, elle, portait une robe courte et près du corps rose et des sandales. Deux looks originaux pour un effet "wow" assuré !