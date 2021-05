Cécile (Mariés au premier regard), un choix de la prod' lui fait vivre l'enfer : "Je déteste"

Mariés au premier regard (M6) change la vie des candidats. En plus de leur permettre de peut-être rencontrer l'amour de leur vie, elle révèle au grand public les participants. Du jour au lendemain, ils se retrouvent ainsi propulséS sous le feu des projecteurs. Et les conséquences ne sont pas toujours positives, Cécile (41 ans) peut en témoigner.

La maman d'Anissa (18 ans) a participé à Mariés au premier regard 2021. Lors du tournage, elle s'est mariée avec Alain (41 ans). Si au départ, le stress l'empêchait de vivre pleinement son aventure, elle a fini par se lâcher lors de la lune de miel. Malgré un désaccord, les deux participants ont pris la décision de rester mariés. Les téléspectateurs sauront ce lundi 17 mai s'ils sont toujours unis, six mois après. En attendant, Cécile continue à donner de ses nouvelles en story Instagram. Et elle a révélé une mésaventure qui lui arrive depuis la diffusion.

"Cette notoriété est éphémère. Du jour au lendemain on vous reconnait (...) Ce n'est pas facile. On vient chez moi et ça je déteste. Merci la production qui a filmé ma résidence, d'ailleurs je vais déménager... On m'appelle aussi la nuit sur mon téléphone. ", a-t-elle confié dimanche 16 mai. Des conséquences dont elle se passerait bien. Mais elle a rapidement précisé que c'était "de la bienveillance avec des gens heureux de [la] rencontrer dans la rue".

Ce n'est pas la première fois que Cécile s'exprime sur le sujet de la notoriété. Interrogée par Télé Loisirs, elle avait expliqué qu'elle avait "accéléré le retour d'Anissa à la maison pour la protéger". "Des gens viennent me voir sur ma terrasse, c'est flippant. Dans la rue, c'est aussi impressionnant. C'est totalement disproportionné. On n'a pas fait de l'humanitaire, je n'ai pas traversé la Manche à un bras ! C'est limite malaisant. Des gens font des choses extraordinaires et n'arrivent pas à se faire connaître et nous, parce qu'on passe deux mois à la télé...", avait regretté la belle brune qui a donné des sueurs froides à la production.