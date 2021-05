Mariés au premier regard 2021 : La prod' "en panique et sous pression" à cause d'une candidate

L'expérience Mariés au premier regard 2021 touche à sa fin. Le 17 mai, M6 diffusera le bilan final. Les téléspectateurs découvriront où en sont les candidats, six mois après leur mariage. Avant cela, l'une des participantes a tenu à revenir sur un moment particulièrement marquant, qui a fait peur à la production.

Cécile (41 ans) est agent commercial en immobilier. La maman d'Anissa (18 ans) s'est mariée avec Alain (41 ans), avec lequel elle était compatible à 83%. Mais avant de dire "oui" au coiffeur-barbier, elle a fait une crise de panique. "Mon corps a pris le dessus sur mon état. J'ai commencé à trembler des jambes et des mains. J'avais des points bleus au niveau des yeux, je ne voyais plus rien. J'ai eu une grosse montée de tension. La prod' a dit 'stop on va lui donner du sucre sinon elle ne va pas tenir'. J'ai dit à mon père que j'avais l'impression de faire un malaise, je me sentais vraiment partir. On ne le voit pas vraiment à l'image. J'ai perdu tout contrôle. Je me suis demandée ce que j'étais en train de faire", avait-elle confié à Purepeople. Et elle a de nouveau évoqué ce moment de panique en story Instagram.

Le 12 mai, Cécile a fait de nouvelles confidences à ses fans. L'occasion de découvrir qu'elle a donné des sueurs froides à la production. "A ce moment là, mon corps m'a lâché. Ce que vous n'avez pas vu : je suis restée plus de trente minutes aux portes de la mairie. Impossible d'avancer. La prod' était en panique et sous pression. J'ai eu le droit au coca, eau, sucre. Je voulais tout abandonner", a-t-elle écrit. Malgré son stress, la belle brune a fini par faire son entrée, un soulagement pour Alain et les invités qui attendaient depuis quarante-cinq minutes. Et nouveau coup dur, son potentiel époux ne lui plaisait pas. Mais son humour et sa capacité à la mettre à l'aise l'ont fait changer d'avis.

Elle a donc accepté de se marier et a fini par se lâcher lors du voyage de noces. Malgré une dispute, les deux candidats ont pris la décision de rester mariés. Qu'en est-il de leur relation aujourd'hui ? La réponse le 17 mai à partir de 21h05.