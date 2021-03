Cécile (Mariés au premier regard 2021) cash sur Alain : "Il ne me plaisait pas du tout au début"

Lundi 15 mars, le public a retrouvé Cécile (41 ans), agent commercial en immobilier, et Alain (41 ans), à la tête d'un salon de coiffure-barbier, dans Mariés au premier regard 2021. Il était enfin temps pour les deux candidats compatibles à 83% de se rencontrer à la mairie de Grans. Interrogée par Purepeople, la maman d'Anissa nous a dévoilé ce qu'elle s'était dit au premier regard en voyant son époux.

On pensait que Cécile avait eu un coup de coeur pour Alain. "Cet homme-là, au premier regard, représente tout ce que j'aime", a-t-on pu l'entendre dire. Pourtant, elle nous a confié que lorsqu'elle a vu le papa de Lili (10 ans) et Lino (7 ans) pour la première fois, elle n'a pas vraiment été séduite. "Lors des premières secondes à la mairie, je me suis dit que ça n'allait pas le faire. Mes proches disaient que c'était tout à fait mon style. Mais quand je suis rentrée, je n'ai pas eu le coup de foudre. C'est pour ça que mon regard était fuyant, parce qu'il ne me plaisait pas du tout", nous a-t-elle confié.

Mais la tendance s'est inversée dès que Cécile s'est retrouvée à ses côtés et qu'ils ont commencé à échanger un peu : "Quand il a commencé à me poser des questions, a essayé de me mettre à l'aise et surtout son humour... ça a changé. Il avait en plus énormément de charisme donc je me suis dit 'oui, c'est bon'." Ainsi, elle a accepté de s'unir avec Alain pour le meilleur et pour le pire.

Les jeunes mariés ont ensuite fait connaissance dans la voiture qui les menait vers le shooting. Les téléspectateurs ont ensuite remarqué que Cécile n'était pas vraiment à l'aise lors de la séance photo, puis lors de la soirée. Une attitude qu'elle explique. "Cette attitude c'était de la protection. A ce moment-là il me plaisait, on avait bien fait connaissance dans la voiture. On ne le voit pas mais on a parlé non stop, il n'y a pas eu un seul blanc. On a vraiment eu un feeling. Arrivée à la soirée, j'étais encore sur la retenue malgré tout. Je n'étais pas moi-même. J'avais ma carapace, je n'étais pas à l'aise', a-t-elle notamment déclaré.

