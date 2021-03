Cécile (Mariés au premier regard) "maladroite" au lit avec Alain : elle s'explique en direct !

Lundi 29 mars 2021, M6 diffusait un nouvel épisode de Mariés au premier regard. La soirée a notamment été marquée par le mariage de Cécile et Alain... et leur nuit de noces pour le moins particulière. La belle brune, agent commercial en immobilier de 41 ans, a mis des distances avec son mari qu'elle ne connait finalement pas. Une séquence qui a beaucoup fait réagir les internautes. Au lendemain de l'épisode, Cécile, invitée dans Touche pas à mon poste (C8) avec sa fille tout juste majeure Anissa, s'explique sur ce moment au lit avec Alain.

"Il faut savoir qu'on est libre de faire ce que l'on a envie de faire dans l'émission. Si certains veulent consommer le mariage la première nuit, ils le font. Si d'autres ne veulent pas du tout consommer le mariage, ils ne le font pas. La production n'est absolument pas responsable de ce qui se passe en off", confie-t-elle. Ainsi, Mélina et Yannick avaient laissé entendre qu'ils ont couché ensemble lors de leur première nuit d'amour "inoubliable". Du côté de Cécile et Alain, la distanciation en vigueur en ces temps de crise sanitaire a bel et bien été respectée !

Cécile, trop distante avec Alain au lit ? "C'est juste de la défense"

"Les gens disent : 'Mais pourquoi a-t-elle fait cette émission si elle est fermée ?' Il va falloir que je me justifie encore une fois sur ma réaction, poursuit alors Cécile face à Cyril Hanouna et son équipe. Il faut bien comprendre les choses. J'ai été beaucoup sur la réserve et ce côté un peu prétentieuse, c'est de l'humour au second degré. J'utilise mon humour comme un bouclier. C'est juste de la défense. Je sais que je suis loin d'être parfaite et que j'ai plein de défauts."

Rappelons qu'après une grosse crise de panique juste avant son mariage avec Alain, Cécile a imposé des conditions lors de la nuit de noces. Alors que le couple était au lit, la jolie brune a mis un coussin entre elle et son jeune époux afin de s'assurer qu'il ne se passerait rien. "Je ne dirais pas que c'est vexant, le mot est trop fort. Elle avait envie de faire passer un message et a trouvé ce moyen de le faire. C'était un petit peu maladroit. Mais je pense qu'il faut qu'on apprenne à connaître le mode d'emploi de chacun", avait alors déclaré Alain. Reste à voir s'il comprend la notice de Cécile, et inversement.