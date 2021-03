Mélina et Yannick (Mariés au premier regard 2021) : Nuit d'amour "inoubliable" et premières tensions

Mélina (25 ans), éducatrice spécialisée, et Yannick (29 ans), agent de sûreté et pompier, ont eu un coup de foudre, dans Mariés au premier regard 2021. Sans hésiter, les deux candidats compatibles à 77% se sont mariés. D'abord attendris par ce nouveau couple, les amis du candidats ont fini par s'inquiéter lors de la soirée en voyant qu'il était "comme un toutou" avec sa femme. Inquiets, ils ont pris la décision de le prendre à part pour dire le fond de leur pensée.

"Si c'est la dominante, est-ce que ça ne va pas te gêner ?", a demandé l'un des amis de Yannick. Sur son petit nuage, le jeune homme n'a pas du tout pensé à cela. "Je ne voudrais pas qu'elle m'impose tout. Ce ne sera pas comme ça. Mais j'y crois, j'ai confiance en les experts et en elle", a-t-il répondu. Pas de quoi convaincre ses copains. Loin de se douter de ce qu'il se passait, Mélina ne tarissait pas d'éloges à son sujet auprès de ses amies. Et c'est toujours dans sa bulle qu'elle a échangé sa première danse avec son mari.

Est ensuite venu le moment de la nuit de noces. "J'ai envie d'aller plus loin avec elle", a admis Yannick. Son épouse, elle, ne voulait pas se poser la question et a laissé venir les choses naturellement. "Il y a eu un rapprochement. Des câlins, des bisous et beaucoup de communication. Une nuit toute douce, comme on aime", a déclaré Mélina le lendemain. Le beau métisse était toujours aussi prévenant, de quoi la combler encore plus de joie avant leur lune de miel sur les côtes méditerranéennes.

Une lune de miel sous tension

Tout était réuni pour que Mélina et Yannick passent un voyage de noces de rêve. Pétales de roses dans toute la villa, champagne, massage, la belle brune en robe rouge... "Je pense que ce soir c'est le grand moment", a déclaré le candidat. Et il ne s'était pas trompé. "Inoubliable", a-t-il déclaré au sujet de cette nuit. Et d'ajouter : "Même dans l'intimité nous sommes compatibles à 100%."

Le lendemain, Mélina a préparé le petit-déjeuner pour Yannick. Mais ce dernier prenait tout son temps pour venir, de quoi un peu l'agacer. "Je suis tellement patiente dans mon travail que dans ma vie perso, je le suis beaucoup moins", a-t-elle avoué. Amusé, le jeune homme a souhaité la taquiner sur le sujet. Si elle l'a bien pris, elle n'a pas compris pour quelle raison son mari a souhaité appeler son meilleur ami. Elle craignait qu'il raconte des choses négatives sur elle qu'il n'osait pas lui dire. Très vite, le caractère dominant de Mélina est venu sur le tapis. Mais Yannick a assuré qu'il ne se forcerait pas à faire une chose qu'il ne voudrait pas.