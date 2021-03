Cécile (Mariés au premier regard) balance sur une séquence non diffusée : "Ce que vous ne savez pas..."

Lundi 29 mars, les fans de Mariés au premier regard ont retrouvé l'un des couples qui fait sensation, celui formé par Cécile (41 ans) et Alain (41 ans). Entre l'agent commercial en immobilier et le directeur d'un salon de coiffure-barbier, on ne peut pas dire que ce fut le coup de foudre malgré leur 83% de compatibilité. Pourtant, Cécile et Alain ont bel et bien accepté de donner une chance à leur histoire. Ainsi, les jeunes époux ont eu le droit de partir en voyage de noces, en Corse.

Un voyage qui aurait pu très mal tourner et ce alors même qu'ils étaient encore dans l'avion. C'est ce qu'a révélé Cécile sur Instagram ce mercredi en légende d'un extrait du dernier épisode de Mariés au premier regard. "PETIT MOMENT OFF. Ce que vous n'avez pas vu et ce que vous ne savez pas c'est qu'on a eu la frayeur de notre vie dans l'avion qui nous menait sur le lieu de notre voyage de noce. Énorme tempête l'avion a failli ne pas atterrir. Mais notre complicité était là et des liens forts naissaient entre deux trous d'air...", a-t-elle confié.