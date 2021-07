Mike Horn en couple : il s'affiche avec sa superbe compagne à Cannes

C'est officiel, Mike Horn n'est plus un coeur à prendre. Le célèbre explorateur sud-africain a retrouvé l'amour et s'est affiché en compagnie de sa conquête, lors du Festival de Cannes, jeudi 8 juillet.

Ensemble, ils ont foulé le tapis rouge et posé devant les photographes, lors de la projection du film Stillwater de Tom McCarthy, présenté hors-compétition, avec Matt Damon et la française Camille Cottin au casting.

Mike Horn est apparu très enjoué, alors qu'il souriait aux photographes, tenant sa compagne par la taille.

Ce n'est pas la première fois que l'aventurier est vu aux bras de cette mystérieuse femme aux cheveux châtains clairs : en septembre 2020, il s'était montré très amoureux à l'occasion du gala de la fondation Planetary Health, à Monte-Carlo. On dirait que cette relation est faite pour durer...

Il faut dire que celui qui a fait ses armes au sein des forces spéciales sud-africaines était resté très longtemps célibataire. Après avoir perdu sa femme Cathy en 2015, emportée par un cancer du sein, Mike Horn ne souhaitait pas refaire sa vie avec une autre.

Invité dans Touche pas à mon poste en mars 2020, le père de Jessica et Annika (27 et 28 ans) racontait : "J'étais marié 25 ans, ma femme est décédée d'un cancer. Moi j'ai eu une vie comme personne n'a eu et je disais à ma femme 'je ne peux pas vivre sans toi, je préfère mourir avec toi'. Puis là, elle m'a dit 'vis pour moi, ne meurs pas pour moi".

L'homme de 54 ans, qui est également conférencier et qui donnera prochainement un séminaire au Grand Rex, semble donc avoir retrouvé foi en la vie de couple, grâce à celle qui partage désormais son quotidien et dont on ne sait encore rien.