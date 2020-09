Mike Horn en charmante compagnie, soirée avec le prince Albert

Il n'y avait plus eu autant de people réunis devant des photographes depuis de longs mois ! Jeudi 24 septembre 2020, la Principauté de Monaco a accueilli à Monte-Carlo le gala de la fondation du prince Albert II, Planetary Health. L'événement, qui se tient chaque année, a pour but de lever des fonds pour soutenir des initiatives pour la prévention de la planète, l'une des priorités pour l'époux de Charlène de Monaco. Pour l'occasion, une foule d'artistes ont fait le déplacement, à commencer par les comédiens Johnny Depp et Sienna Miller ou encore le chanteur Sting et le mannequin Cindy Bruna. Du beau monde auquel s'ajoutait le grand passionné de voyage, Mike Horn.

Celui qui frôlait encore le drame il y a quelques semaines lors d'un voyage en Norvège en tombant d'un iceberg est apparu très en forme sur le photocall... et surtout, en très charmante compagnie. En effet, il s'est mobilisé pour aider à sauvegarder la planète avec une femme, très élégante dans une longue robe de soirée noire et dont l'identité reste secrète. Quelques photos complices à ses côtés qui laissent à penser que le célèbre explorateur de 54 ans aurait peut-être retrouvé l'amour. La question peut se poser.

À noter que ce n'est pas la première fois que Mike Horn fait une sortie publique au bras de cette mystérieuse inconnue. Déjà au mois de février dernier, ils foulaient ensemble le tapis rouge de la 20e cérémonie des Laureus Sports Awards 2020 à Berlin.

S'il est bel et bien en couple, il s'agirait alors d'une bonne nouvelle pour l'aventurier sans limites, qui a été suffisamment éprouvé par la vie dans le passé. En effet, Mike Horn a eu la douleur de perdre sa femme Cathy, décédée des suites d'un cancer du sein. C'est avec elle qu'il avait accueilli ses deux filles, Jessica (née en 1994) et Annika (née en 1993). Lors de son passage dans Touche pas à mon poste en mars dernier, il était revenu avec émotion sur sa disparition. "J'étais marié 25 ans, ma femme est décédée d'un cancer il y a quatre ans. Moi j'ai eu une vie comme personne n'a eu et je disais à ma femme 'je ne peux pas vivre sans toi, je préfère mourir avec toi'. Puis là, elle m'a dit 'vis pour moi, ne meurs pas pour moi'", a-t-il partagé. Et de conclure avec un beau message : "Il faut aimer les gens dans la vie, les pousser vers le haut."