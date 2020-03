Mike Horn : Ses confidences poignantes sur sa femme décédée

On ne présente plus Mike Horn. À 53 ans, il est connu pour ses nombreuses aventures aux quatre coins du monde. Récemment, il s'attaquait même à l'Arctique et manquait de peu d'y passer. Heureusement, après avoir été coincé plusieurs semaines par la glace, il est rentré en France sain et sauf pour le plus grand soulagement de ses deux filles, Jessica (née en 1994) et Annika (née en 1993). Passionné de voyage, Mike Horn entreprend également de se lancer des défis toujours plus fous afin de tenir la promesse qu'il a faite à sa femme Cathy, morte d'un cancer du sein il y a quatre ans.

Invité de Touche pas à mon poste ce mercredi 11 mars 2020, il a évoqué ce drame avec émotion. "J'étais marié 25 ans, ma femme est décédée d'un cancer il y a quatre ans. Moi j'ai eu une vie comme personne n'a eu et je disais à ma femme 'je ne peux pas vivre sans toi, je préfère mourir avec toi'. Puis là, elle m'a dit 'vis pour moi, ne meurs pas pour moi'", a-t-il déclaré. Et de conclure avec un beau message : "Il faut aimer les gens dans la vie, les pousser vers le haut."

Et lorsqu'on lui demande s'il n'envisage pas de lever le pied, c'est sa fille Jessica, également présente sur le plateau, qui répond. "Quand il est à la maison, c'est comme un lion en cage. Je sais qu'il ne sera pas là pour longtemps." Un rythme de vie auquel elle est habituée depuis son plus jeune âge et qu'elle ne changerait pour rien au monde tant elle est fière de son père. D'ailleurs, elle prend également part à ses excursions à sa manière. "Je m'occupe de tout ce qui se passe en arrière-plan. Logistique, communication... C'est un bonheur !", a-t-elle expliqué.